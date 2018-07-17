مجلس الوزراء السعودي يعتمد إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة والكويت

الرياض (وكالات)

قرر مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي. وفوض المجلس الذي عقد جلسة أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الخارجية عادل الجبير الذي سيترأس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الكويتي بالتوقيع على صيغة محضر إنشائه. يُذكر أن السعودية عملت خلال الفترة الماضية على إنشاء مجالس للتنسيق السياسي والاقتصادي مع عدد من الدول، في مقدمتها الإمارات ومصر والعراق، لتسهيل التنسيق والتعاون المشترك.

من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تأييده وترحيبه بإعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ إقامة شراكة استراتيجية عربية - صينية. وثمّن إعلان الرئيس الصيني البدء في البرنامج التنفيذي لمبادرة بناء الحزام والطريق التي ستربط مصالح الصين والدول العربية بما يعود على الجميع بالخير والنماء. كما ثمّن ما تضمنته كلمة الرئيس بينغ أمام المنتدى من برامج ومبادرات تختص بدعم الصناعة في الشرق الأوسط والنهوض الاقتصادي.

إلى ذلك رحب مجلس الوزراء السعودي بـ(بيان مكة) الختامي الصادر من المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان.

ونوه بما اشتمل عليه البيان من دعوة للدول والمنظمات والنخب المسلمة للقيام بدورهم البناء في إحلال الأمن والسلم في أفغانستان وإدانة حالة الاقتتال ودعوة جميع أطراف النزاع إلى الاستجابة إلى أمر الله في وقف القتال والصلح بين الإخوة وإخماد نار الفتنة.