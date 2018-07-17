الإمارات تؤكد التزامها طويل الأمد تجاه اليمن

نيويورك (وام)

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، دعم دولة الإمارات والتحالف العربي القوي للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

جاء ذلك، خلال لقاءات أجرتها معاليها أمس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مع عدد من المسؤولين الدوليين، وأعضاء مجلس الأمن تناولت بحث الجهود الشاملة المبذولة حالياً، بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والوكالات غير الحكومية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الحديدة والمناطق الأخرى من اليمن.

وقالت معاليها، «نحن نرحب بجهود المبعوث الخاص لتيسير تسليم الحوثيين للحديدة إلى الحكومة الشرعية في اليمن بالطرق السلمية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216».

وأضافت: «نشارك المجتمع الدولي قلقه بشأن زرع الحوثيين للألغام ونشرهم للقناصة والأسلحة الثقيلة وسط المناطق السكنية في الحديدة، وهي أعمال تعكس استهتارهم التام بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي ورؤيتهم للوضع الإنساني كورقة مساومة سياسية».

وقد شملت لقاءات معالي ريم الهاشمي في الأمم المتحدة أمس كلاً من آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «OCHA»، وهنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.

جدير بالذكر، أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات إلى اليمن بلغت ما يقرب من 4 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية، وذلك في إطار الدعم الشامل المقدم من التحالف العربي إلى اليمن منذ عام 2015 والبالغ 15 مليار دولار، كما قدمت دولة الإمارات مساهمة غير مقيدة بمبلغ 465 مليون دولار لمصلحة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في شهر مارس 2018.