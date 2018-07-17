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«الهلال» تغيث العائلات النازحة في أبين والضالع
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تاريخ النشر: الأربعاء 18 يوليو 2018

عدن (الاتحاد، وام)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، إيصال المساعدات الإغاثية إلى الأسر المحتاجة والمتضررة في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك ضمن استجابتها الطارئة التي تبنتها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش أوضاع استثنائية جراء الحرب الدائرة منذ مارس 2015.

ودشنت الهيئة بحضور وكيل محافظة الضالع نبيل العفيف، مشروع توزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والنازحة من مناطق التماس.

وأكد وكيل المحافظة خلال التدشين المشروع الذي يتضمن توزيع 600 سلة غذائية على الأسر الأشد فقراً، والأسر النازحة من محافظة الحديدة ومناطق التماس، مقدماً شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً وشعباً على دعمها السخي في المجال الإنساني والتنموي، والذي يهدف إلى التخفيف من معاناة الأسر المتضررة وأبناء المحافظة بشكل عام.

وأضاف أن «الهلال الإماراتية» تبنت حزمة من المشاريع، خلال الفترة الماضية إسهاماً منها بالنهوض بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وتطبيع الحياة في ظل الأوضاع التي خلفتها الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الحوثية، وتسببت بأضرار إنسانية ومعيشية ومادية.

وأشاد العفيف بالإسهامات المتواصلة التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية التي كانت أولى الجهات الإغاثية التي لبت نداءات الاستغاثة، وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي، وإعادة الأعمار في عدد من الخدمات التي ظلت الضالع محرومة منها. ... المزيد
     
 