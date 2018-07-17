«الهلال» تغيث العائلات النازحة في أبين والضالع

عدن (الاتحاد، وام)
واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، إيصال المساعدات الإغاثية إلى الأسر المحتاجة والمتضررة في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك ضمن استجابتها الطارئة التي تبنتها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش أوضاع استثنائية جراء الحرب الدائرة منذ مارس 2015.
ودشنت الهيئة بحضور وكيل محافظة الضالع نبيل العفيف، مشروع توزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والنازحة من مناطق التماس.
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وأضاف أن «الهلال الإماراتية» تبنت حزمة من المشاريع، خلال الفترة الماضية إسهاماً منها بالنهوض بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وتطبيع الحياة في ظل الأوضاع التي خلفتها الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الحوثية، وتسببت بأضرار إنسانية ومعيشية ومادية.
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