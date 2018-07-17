«الهلال الأحمر» يتفقد المرافق العامة في مديرية «الخوخة»

الحديدة (الاتحاد، وام)

تفقد فريق «الهلال الأحمر الإماراتية» في محافظة الحديدة برئاسة سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن عددا من المرافق الحيوية والخدمية في مديرية الخوخة بالساحل الغربي، للوقوف على أهم الاحتياجات الضرورية وتلبيتها وذلك ضمن جهود الإمارات الداعمة للمناطق المحررة في جميع المجالات لتطبيع الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين. وبدأ فريق «الهلال» زيارته الميدانية بجولة تفقدية في ميناء الصيادين، اطلع خلالها على أحوال الصيادين وتلمس أوضاعهم عن كثب وأبرز احتياجاتهم على ان يقوم الفريق بإعداد دراسة بمتطلبات واحتياجات أسواق الأسماك تتضمن خطة عمل لتأهيلها بما يضمن استمرار عمليات الصيد وتأمين رزق مناسب لأبناء الساحل الغربي.

كما تفقد فريق «الهلال الأحمر الإماراتية» عدداً من مدارس مديرية الخوخة، حيث اطلع على سير عملية الامتحانات واستقرار العملية التعليمية في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة . واستمع الفريق خلال الجولة إلى متطلبات العملية التعليمية في المديريات المحررة، وأكد الحرص على توفير المتطلبات اللازمة لضمان تحسين الخدمات التعليمية أهمها إدخال خدمة الطاقة الشمسية للمدارس خصوصا تلك التي لا تصل إليها الكهرباء، إضافة إلى تأهيل وصيانة المدارس والمؤسسات التعليمية وتأسيسها ومدها بالمعدات والممكنات التعليمية.