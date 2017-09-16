مقتل 37 حوثياً بغارات للتحالف في حجة

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل 37 على الأقل من المتمردين الحوثيين وحلفائهم، أمس، في غارات جوية للتحالف العربي، استهدفت مواقع لهم في مدينتي ميدي وحرض الحدوديتين مع السعودية في محافظة حجة شمال غرب اليمن. وشنت مقاتلات التحالف العربي في غضون 24 ساعة ماضية أكثر من 30 غارة على مواقع لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مدينتي حرض وميدي. وقال الجيش اليمني في بيان مساء أمس إن أكثر من 37 من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم في الغارات الجوية للتحالف العربي على أهداف عديدة غرب حرض وجنوب مدينة ميدي الساحلية، مشيراً إلى تصاعد وتيرة القصف الجوي على الميليشيات في المدينتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ولفت البيان إلى أن مركبات تابعة للميليشيا، نقلت العديد من جثث القتلى ومصابين إلى مستشفيات في مدينة حجة، مركز المحافظة.

كما سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات في قصف جوي مكثف للتحالف، استهدف أمس السبت مواقع وتحركات للحوثيين وحلفائهم على مناطق حدودية بين اليمن والسعودية. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن طيران التحالف شن أمس ما لا يقل عن 25 غارة على أهداف للميليشيات في شمال محافظة صعدة (شمال) قبالة منطقتي نجران وعسير جنوب المملكة. ودمرت غارتان جويتان موقعين للميليشيات في منطقتي المدفون والعقران ببلدة نهم الواقعة شمال شرق صنعاء، وتشهد معارك شرسة منذ أواخر 2015. وأصابت غارة جوية مساء السبت هدفاً في منطقة مقولة ببلدة سنحان، مسقط رأس المخلوع علي صالح، شرق العاصمة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران منذ ثلاثة أعوام.

كما جددت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع للميليشيات في بلدة صرواح شرق صنعاء، ونفذت أربع غارات على أهداف للانقلابيين في بلدة مقبنة ومحيط معسكر خالد بن الوليد الذي تسيطر عليه قوات الشرعية في بلدة موزع المجاورة غربي محافظة تعز (جنوب غرب).