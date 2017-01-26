«وودز» يروي ظمأه بـ 4 بطولات متتالية

لاهويا (د ب أ)

قرر الأميركي تايجر وودز، أبرز نجوم رياضة الجولف على مستوى العالم، بعد عودته للملاعب في ديسمبر الماضي، خوض غمار منافسات 4 بطولات في شهر واحد، وهو ما يعد جدولا مزدحما بالنسبة للاعب، تعثرت مسيرته خلال الأعوام الماضية بسبب معاناته من إصابة في الظهر.

ولم يخض اللاعب الأميركي أي بطولة في الفترة ما بين أغسطس 2015 ديسمبر 2016، بداعي خضوعه للجراحة مرتين في الظهر، قبل أن يعود مجددا للمنافسات في نهاية العام المنصرم من بوابة بطولة البهاما للجولف.

ويرغب وودز 41 عاما، الفائز بـ 14 لقبا في البطولات الكبرى «جراند سلام» في الانطلاق بشكل محموم في 2017، حيث كانت أولى محطاته في بطولة لاهويا امس ثم يتوجه إلى دبي في الأسبوع المقبل لخوض منافسات موسم بطولات الجولة الأوروبية.

وبعد ذلك، يخوض وودز بطولة جديدة في الفترة ما بين 16 و19 فبراير المقبل بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، قبل أن يشارك في بطولة بالم بيتش جاردينز بفلوريدا بعد ذلك التاريخ بأسبوع واحد فقط.

وقال وودز: «إذا كانت حالة ظهري بخير، أدرك حينها أنه بإمكاني اللعب بشكل جيد، إذا شعرت بأنني على ما يرام فسيكون بمقدوري إحراز النقاط والفوز بالبطولات».