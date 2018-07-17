حمدان بن زايد: الإمارات آلت على نفسها الوقوف مع اليمن

أبوظبي (وام)
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بمجريات الأوضاع الإنسانية الراهنة للمتأثرين من الأحداث في اليمن.
وقال سموه: «إن الإمارات آلت على نفسها الوقوف بتجرد بجانب الأشقاء، والتصدي لتداعيات الظروف الاستثنائية الناجمة عن تلك الأحداث، وذلك من خلال تبني المبادرات الإنسانية التنموية التي تحدث فرقاً في مستوى الخدمات الضرورية التي يحتاجها الأشقاء».
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ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتعزيز مبادرات «الهلال الأحمر الإماراتية» على الساحة اليمنية، وتكثيف العمليات الإغاثية والمشاريع التنموية للمتأثرين في أشد المناطق تأثراً وأكثرها احتياجاً للدعم والمساندة، خاصة المناطق المحررة حديثاً في الساحل الغربي، وتنفيذ البرامج التي من شأنها تخفيف الآثار المترتبة على حجم الضرر الذي لحق بالأشقاء هناك.
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