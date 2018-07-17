حمدان بن زايد: الإمارات آلت على نفسها الوقوف مع اليمن

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بمجريات الأوضاع الإنسانية الراهنة للمتأثرين من الأحداث في اليمن.

وقال سموه: «إن الإمارات آلت على نفسها الوقوف بتجرد بجانب الأشقاء، والتصدي لتداعيات الظروف الاستثنائية الناجمة عن تلك الأحداث، وذلك من خلال تبني المبادرات الإنسانية التنموية التي تحدث فرقاً في مستوى الخدمات الضرورية التي يحتاجها الأشقاء».

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه بمدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد علي خميس الكعبي، اطلع خلاله على الجهود المبذولة لتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية تجاه المتضررين وتحسين ظروفهم الراهنة، واطمأن سموه على عمل فرق الهيئة الموجودة في اليمن منذ بداية الأزمة، والتي توسعت خلال الآونة الأخيرة، لتشمل محافظات شبوة وحضرموت وعدن والحديدة والمخا.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتعزيز مبادرات «الهلال الأحمر الإماراتية» على الساحة اليمنية، وتكثيف العمليات الإغاثية والمشاريع التنموية للمتأثرين في أشد المناطق تأثراً وأكثرها احتياجاً للدعم والمساندة، خاصة المناطق المحررة حديثاً في الساحل الغربي، وتنفيذ البرامج التي من شأنها تخفيف الآثار المترتبة على حجم الضرر الذي لحق بالأشقاء هناك.