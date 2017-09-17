ابن دغر يتوعد باستئصال الإرهاب

بسام عبدالسلام (عدن)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أمس، أن حكومته ماضية قدماً في استئصال الجماعات الإرهابية التي تقلق السكينة العامة للمواطنين. وأكد ابن دغر أن الحكومة ستولي الوضع الأمني في وادي وصحراء حضرموت أهمية كبيرة، ولن تسمح بالعبث بحياة وأمن المواطنين، مثمناً وقفة الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم السعودية والإمارات في إخراج تنظيم القاعدة من ساحل حضرموت، وحماية اليمن من المشروع الإيراني الذي يستهدف المنطقة العربية بشكل عام.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء أثناء زيارته أمس إلى مدينة سيئون في مركز وادي حضرموت، وعقد لقاء موسع مع قيادات السلطة المحلية واللجنة الأمنية والعسكرية في وادي وصحراء حضرموت، مؤكداً أن هناك تنسيقاً قادماً بين الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل محاصرة الإرهاب والقضاء عليها أينما وجد.

من جانبه، أكد اللواء الركن صالح طيمس، قائد المنطقة العسكرية الأولى، أن هناك قوة متخصصة لمكافحة الإرهاب جرى تدريبها مؤخراً بمساندة الأشقاء في السعودية ضمن الجهود المبذولة من أجل بسط الأمن والاستقرار وتتبع العناصر الإجرامية التي تسعى إلى زعزعة الأوضاع الأمنية في مناطق حماية المنطقة العسكرية الأولى.

واعتقلت أجهزة الأمن في مدينة تريم في وادي حضرموت، جنوب شرق البلاد، 3 من عناصر تنظيم القاعدة عقب مداهمة إحدى الشقق السكنية في المدينة. وأوضحت مصادر محلية أن قوات متخصصة في مجال مكافحة الإرهاب دهمت شقة مفروشة في وسط تريم كانت عناصر من القاعدة تحتمي فيها، لافتاً إلى القوات تمكنت من اعتقال 3 عناصر إرهابية كانوا بداخل المنزل وبحوزتهم أسلحة ومنشورات وأعلاماً تابعة لتنظيم القاعدة.

في سياق آخر، فجرت عناصر إرهابية عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من مدرسة في منطقة الشعب غرب مدينة عدن، جنوب البلاد. وقال سكان محليون لـ «الاتحاد»، إن العبوة انفجرت في محيط المدرسة دون أن تسفر عن سقوط ضحايا، مشيرين إلى أن قوات أمنية طوقت المنطقة وشرعت بتأمين المنطقة.