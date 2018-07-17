عدن (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن سبب إطالة أمد الحرب في اليمن، هي التدخلات الإيرانية وميليشيا «حزب الله» الإرهابي، ودعم الانقلابيين بالسلاح والمقاتلين، مطالباً المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بتنفيذ قراراته ووضع حد للتدخل الإيراني في المنطقة عامة وفي اليمن خاصة. وشدد ابن دغر خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، أمس، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمتضمن انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح وعودة السلطة الشرعية إلى صنعاء وإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين.

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية، أن أسباب الحرب في اليمن واضحة وهي الانقلاب على السلطة الشرعية، موضحاً أن تحقيق السلام يكمن في إنهاء الانقلاب ومعالجة أسبابه. وقال إن «الميليشيات لا تستطيع أن تحكم اليمن وعليها أن تعي وتفهم ذلك وأن ثقافة الانقلابات بقوة السلاح وخرافة الحق الإلهي في الحكم لم تعد مجدية وأن أسهل طريق للوصول إلى السلطة هي صناديق الاقتراع». وجدد ابن دغر تأكيده على أن الحكومة الشرعية ستقدم كل الدعم للمبعوث الأممي مارتن جريفيث لنجاح مهمته للوصول إلى سلام عادل وشامل وفق المرجعيات الثلاث.

وأكد ابن دغر أن «الميليشيا الانقلابية تعمل على عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية وتفرض حصاراً على مدينة تعز كما تقوم بحفر الخنادق وهذا دليل على عدم جديتها للسلام». من جانبه عبر السفير البريطاني عن دعم حكومته لليمن ووحدته وأمنه واستقراره، مجدداً دعم بلاده لعملية السلام والتوصل لحل شامل وفق للمرجعيات الأساسية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأشار إلى تفهمه للمخاطر والمخاوف التي تبديها الحكومة الشرعية من وجود الميليشيا في المدن، مؤكداً على ضرورة دعم تحركات المبعوث الدولي مارتن جريفيث لتحقيق السلام في اليمن.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن الحكومة الشرعية تتعامل بإيجابية مع كافة مبادرات السلام المقدمة من الأمم المتحدة بما في ذلك مبادرة المبعوث مارتن جريفيث فيما يخص الحديدة. وأضاف أن الحكومة وافقت عليها وبادرت بإيقاف العمليات العسكرية لإفساح المجال لجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام وخروج الميليشيا من المحافظة، لافتاً إلى أن الميليشيا تتعنت ولا تبدي الاستجابة المرجوة لتنفيذ المبادرة.