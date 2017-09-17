«الهلال» توزع 4 آلاف سلة غذاء على أهالي شبوة

شبوة، عدن (وام، الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية على مختلف الصعد لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية. فقد بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع أربعة آلاف سلة غذائية متنوعة المكونات على الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود بمديرية جردان، إحدى المديريات الشرقية في محافظة شبوة اليمنية، استجابة للنداءات التي أطلقتها السلطات والشخصيات الاجتماعية بالمديرية للتدخل الإنساني السريع لإغاثة الأهالي، والتخفيف من معاناتهم من نقص حاد في احتياجاتهم اليومية الأساسية ونجدة الأسر الفقيرة.

وقال محمد سيف المهيري، رئيس فريق عمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في شبوة، إن أربعة آلاف أسرة من أهالي وسكان قرى ومناطق وعزل مديرية جردان استفادوا من المساعدات. وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تعمل على تحسين الحياة المعيشية للأهالي، وتوفير متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية ومشروعات تنموية في المحافظة، مؤكداً حرص الهيئة على الانتشار بشكل أوسع في شبوة لتغطية الحالات المستحقة لها للمساعدات الإغاثية.

وأشاد بتعاون الأهالي والسكان في مديرية جردان ممثلينَ بالشيخ محسن القديمة أهم مشايخ المديرية ودوره البارز في تذليل الصعوبات أمام فريق عمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية العامل بالمديرية لتنفيذ مهامهم الإنسانية والإغاثية المناطة بهم، والتي تستفيد منها أربعة آلاف أسرة من أهالي وسكان قرى ومناطق وعزل المديرية.من جانبه، أشاد الشيخ محسن القديمة من كبار مشايخ المديرية بدعم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً المتواصل للشعب اليمني، وبجهودها الإنسانية والإغاثية للتخفيف عن المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية.

وثمن الشيخ محسن القديمة جهود فريق هيئة الهلال الأحمر المتميز في توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية على الفقراء والمحتاجين بالمحافظة، والمديرية على وجه الخصوص، وما تقدمه الهيئة من مساعدات نوعية للشعب اليمني في المحافظات المحررة كافة. وعبر عن بالغ اعتزازه بالمواقف الأخوية الصادقة لدولة الإمارات تجاه الشعب اليمني، مؤكداً حيوية هذه المساعدات الخيرية والإنسانية لكونها تسهم في تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين المستفيدين منها في المديرية.

من جانبه، أعرب علي بن سريع أمين عام المجلس المحلي بمديرية جردان، عن شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية وفريق عملها الموجود على الأرض، والذي يبذل جهوداً كبيرة في تقديم العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق في محافظة شبوة.

وعبر أهالي المديرية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية الحانية التي تسهم في تخفيف معاناة الكثير من الأسر، وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل ومصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة. حضر توزيع المساعدات عمار الرفاعي مدير فرع الكهرباء بالمديرية، وسامي بن ضباب معرف المديرية، وعدد من المشايخ والأعيان والوجهاء، وجمع غفير من اليمنيين بالمديرية.