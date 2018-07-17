«بي بي سي»: وقائع مثبتة لتمويل «الحمدين» للإرهاب

أبوظبي (الاتحاد)
يتواصل الكشف عن تفاصيل وخبايا فضيحة فدية المليار دولار التي دفعتها قطر لجماعات إرهابية مقابل الإفراج عن «رهائن» قطريين في العراق وسوريا، فبعد ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في مارس الماضي، فتحت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مجدداً ملف الفدية لتكشف عن المزيد من الأسرار عن الصفقة لعل أهمها علم قطر أنها تدفع الأموال لمنظمات إرهابية.
وكشف التقرير مجموعة من الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية بين السفير القطري بالعراق زايد الخيارين ووزير الخارجية الحالي محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تتضمن أدلة على دفع قطر أكثر من مليار دولار فدية إلى الإرهابيين بالعراق، ودعماً لمليشيات إيرانية في سوريا مقابل الإفراج عن رهائن من الأسرة الحاكمة عام 2017.
وبدأ التقرير «في صباح 16 ديسمبر 2015، تلقت الأسرة الحاكمة في قطر خبراً سيئاً مفاده: اختطاف ثمانية وعشرين عضوا من مجموعة صيدٍ، أفرادها أمراء، في العراق، وبينما كان محمد بن عبدالرحمن آل ثاني &ndash والذي كان على وشك أن يصبح وزير الخارجية لقطر &ndash يتصفح قائمة أسماء المخطوفين، التي تم تزويده بها، فوجئ بأن القائمة تضم اثنين من أقربائه، فأرسل على الفور رسالة إلى السفير القطري لدى العراق، زايد الخيارين، قال فيها «إن جاسم ابن عمي وخالد زوج خالتي. حفظك الله: عند تلقيك أي خبرٍ عن ذلك، أخبرني على الفور». ... المزيد