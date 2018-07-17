«بي بي سي»: وقائع مثبتة لتمويل «الحمدين» للإرهاب

أبوظبي (الاتحاد)

يتواصل الكشف عن تفاصيل وخبايا فضيحة فدية المليار دولار التي دفعتها قطر لجماعات إرهابية مقابل الإفراج عن «رهائن» قطريين في العراق وسوريا، فبعد ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في مارس الماضي، فتحت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مجدداً ملف الفدية لتكشف عن المزيد من الأسرار عن الصفقة لعل أهمها علم قطر أنها تدفع الأموال لمنظمات إرهابية.

وكشف التقرير مجموعة من الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية بين السفير القطري بالعراق زايد الخيارين ووزير الخارجية الحالي محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تتضمن أدلة على دفع قطر أكثر من مليار دولار فدية إلى الإرهابيين بالعراق، ودعماً لمليشيات إيرانية في سوريا مقابل الإفراج عن رهائن من الأسرة الحاكمة عام 2017.