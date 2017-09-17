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نددوا بقرارات حكومة قطر وأكدوا تضامنهم مع طالب بن لاهوم

مشايـخ قبيلـة «آل مـرة» يحـذرون قطــر: سحـب جنسيــة شيخنـا إهـانــة
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تاريخ النشر: الأحد 17 سبتمبر 2017

الرياض (مواقع إخبارية)

ندد شيوخ قبيلة «آل مرة» في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإجراءات التي قامت بها حكومة قطر بحق أبنائها القطريين من قبيلة آل مرة، والتي شملت سحب جنسية شيخ القبيلة طالب بن لاهوم بن شريم المري، وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، بينهم 18 امرأة وطفلاً.

وحذر شيوخ القبيلة في اجتماع كبير بمحافظة الأحساء أمس، الدوحة من المساس بأبنائها القطريين، معتبرين التعرض لشيخ آل مرة طالب بن لاهوم وأبناء القبيلة إساءةً بالغة.

وناقش المجتمعون الإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر بحق قبيلة آل مرة من سحب جنسيات عدد منهم ومصادرة ممتلكاتهم واعتقال بعضهم، وإبعاد أغلب أبناء القبيلة عن موطنهم، وانتزاع حقهم في خيرات بلدهم، وحرمانهم من العيش مثل بقية الشعب القطري.

الشيخ طالب بن شريم أكد في كلمته أن ما حدث له ولأسرته هو من ظلم السلطات القطرية التي عهد منها المؤامرة، والتعاون مع الأعداء، لكنه وقبيلته كلها تحت عين الله ثم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهم رهن إشارته ويأتمرون بأمره، وما هذا التجمع إلا دليل الصدق والولاء لولاة الأمر، فقد زحفت الجموع من أنحاء السعودية والخليج لتندد بما أقدمت عليه السلطات القطرية من فعل شنيع ومستنكر من المنظمات الحقوقية في العالم، في محاولة قطر لثني الشيخ طالب عن موقفه موقف الحق، والاصطفاف مع الظالم، معلناً تضامن قبائل المملكة معه خلال زيارتهم له في الأحساء على مدى الأيام الماضية.

وطالبت اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين من قبيلة آل مرة، بدفع الظلم الذي لحق بمواطنيها ورد اعتبارهم، بعد ما أقدمت عليه السلطات القطرية من تشريد وطرد وسجن وحجر على الأموال، وفصل من جميع الوظائف وقطع الماء والكهرباء والهاتف، وإخراج المرضى من المستشفيات، ومنع آل غفران من التصرف بأملاكهم الخاصة، حيث أكدوا أنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان. وكان قد توافد المئات من قبيلة آل مرة على مقر الاجتماع، في الأحساء التي تعد المقر الرئيس لأبناء قبيلة آل مرة في المملكة. وكانت السلطات القطرية سحبت جنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، شيخ قبائل آل مرة وأفراد عائلته، لرفضه طلب السلطات القطرية بالهجوم على السعودية والبحرين. ... المزيد
     
 

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