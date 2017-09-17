مشايـخ قبيلـة «آل مـرة» يحـذرون قطــر: سحـب جنسيــة شيخنـا إهـانــة

الرياض (مواقع إخبارية)

ندد شيوخ قبيلة «آل مرة» في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإجراءات التي قامت بها حكومة قطر بحق أبنائها القطريين من قبيلة آل مرة، والتي شملت سحب جنسية شيخ القبيلة طالب بن لاهوم بن شريم المري، وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، بينهم 18 امرأة وطفلاً.

وحذر شيوخ القبيلة في اجتماع كبير بمحافظة الأحساء أمس، الدوحة من المساس بأبنائها القطريين، معتبرين التعرض لشيخ آل مرة طالب بن لاهوم وأبناء القبيلة إساءةً بالغة.

وناقش المجتمعون الإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر بحق قبيلة آل مرة من سحب جنسيات عدد منهم ومصادرة ممتلكاتهم واعتقال بعضهم، وإبعاد أغلب أبناء القبيلة عن موطنهم، وانتزاع حقهم في خيرات بلدهم، وحرمانهم من العيش مثل بقية الشعب القطري.

الشيخ طالب بن شريم أكد في كلمته أن ما حدث له ولأسرته هو من ظلم السلطات القطرية التي عهد منها المؤامرة، والتعاون مع الأعداء، لكنه وقبيلته كلها تحت عين الله ثم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهم رهن إشارته ويأتمرون بأمره، وما هذا التجمع إلا دليل الصدق والولاء لولاة الأمر، فقد زحفت الجموع من أنحاء السعودية والخليج لتندد بما أقدمت عليه السلطات القطرية من فعل شنيع ومستنكر من المنظمات الحقوقية في العالم، في محاولة قطر لثني الشيخ طالب عن موقفه موقف الحق، والاصطفاف مع الظالم، معلناً تضامن قبائل المملكة معه خلال زيارتهم له في الأحساء على مدى الأيام الماضية.