فيدرر ينتظر «المقاتل رافا»

ملبورن (أ ف ب)

بلغت الشقيقتان الأميركيتان فينوس وسيرينا وليامز نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس، لتخوضا نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى منذ 2009، بينما تأهل السويسري روجيه فيدرر لنهائي الرجال على حساب مواطنه ستانيسلاس فافرينكا.

وفي مباراتي نصف النهائي في ملبورن، فازت سيرينا المصنفة ثانية على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني بسهولة 6-2 و6-1، وفينوس المصنفة 13 في البطولة على مواطنتها كوكو فاندفيجه 6-7 (3-7) و6-2 و6-3.

وسيكون النهائي المرتقب غدا، التاسع بين الشقيقتين في البطولات الكبرى.

ولم تخف سيرينا (35 عاما) أمام الجمهور في مدرجات ملعب رود لايفر، ترقبها المواجهة مع شقيقتها التي تكبرها بعام واحد فقط، وقالت «ان نكون معا مجددا في النهائي هو اكبر أحلامنا، لا يسعني أن اكون اكثر سعادة»