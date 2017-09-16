ألونسو في حيرة

سنغافورة (أ ف ب)

أرجأ السائق الإسباني فرناندو الونسو مسألة حسم مستقبله مع فريقه الحالي ماكلارين، وذلك رغم توصل الأخير إلى اتفاق مع رينو من أجل تزويده بالمحركات اعتباراً من موسم 2018 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا - 1.

وأشار بطل العالم لعامي 2005 و2006، إلى أنه يحتاج إلى بعض الوقت لدراسة الشراكة الجديدة بين ماكلارين ورينو والتي حسمت بعدما قرر الفريق البريطاني الانفصال عن هوندا.

وعانى الصانع الياباني في تأمين محرك منافس منذ عودته إلى البطولة في 2015، وذلك في ظل القوانين الجديدة المطبقة والتي تقضي بأن يكون المحرك هجيناً حيث تولد الطاقة ميكانيكياً وكهربائياً.

ودفع الأداء المتواضع لمحرك هوندا بالونسو إلى الإعلان بأنه ينتظر قرار ماكلارين بشأن تغيير المحرك للموسم المقبل، قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله مع الفريق البريطاني.