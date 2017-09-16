فيتل ينطلق من المركز الأول

سنغافورة (أ ف ب)

ينطلق الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري اليوم من المركز الأول في جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا - 1، بعد تصدره التجارب الرسمية أمس، فيما حل غريمه البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) خامساً.

ويتصدر هاميلتون ترتيب بطولة العالم بفارق 3 نقاط عن فيتل، بعد فوزه في جائزة إيطاليا الأخيرة على حلبة مونزا.

وبعد فترة تجارب عادية، انقض فيتل، بطل العالم أربع مرات، ليسجل زمناً قياسياً على حلبة «مارينا باي» بلغ 1:39,491 دقيقة، متقدما على سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن والأسترالي دانيال ريكياردو.

وقال فيتل الذي بدا مندهشاً من أداء سيارته «كان صعباً، وفترة الظهر كانت صعبة أيضاً، لكن عادت السيارة إلى الحياة».

من جهته، قال فيرشتابن (19 عاماً) الذي انتزع منه فيتل المركز الأول في الرمق الأخير «عدم إحرازنا المركز الأول كان مؤسفاً، لم تكن اللفة الأخيرة رائعة، لكنها متقاربة جدا».

ويعد فيتل الذي سينطلق للمرة الرابعة من المركز الأول في سنغافورة والـ49 في مسيرته، مرشحاً قوياً للتتويج بسباق متعرج وحار، حيث فاز أربع مرات في 9 مشاركات أعوام 2011 و2012 و2013 و2015 فيما خرج هاميلتون فائزا عامي 2009 و2014.

وفاز هاميلتون حتى الآن في 6 سباقات مقابل 4 لفيتل وسباقين للفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) ومرة للأسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول). ونجح المنطلق من المركز الأول في السنوات التسع الماضية في سنغافورة بإحراز المركز الأول سبع مرات.