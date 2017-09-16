فيتل ينطلق من المركز الأول

سنغافورة (أ ف ب)
ينطلق الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري اليوم من المركز الأول في جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا - 1، بعد تصدره التجارب الرسمية أمس، فيما حل غريمه البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) خامساً.
ويتصدر هاميلتون ترتيب بطولة العالم بفارق 3 نقاط عن فيتل، بعد فوزه في جائزة إيطاليا الأخيرة على حلبة مونزا.
|
وقال فيتل الذي بدا مندهشاً من أداء سيارته «كان صعباً، وفترة الظهر كانت صعبة أيضاً، لكن عادت السيارة إلى الحياة».
|
ويعد فيتل الذي سينطلق للمرة الرابعة من المركز الأول في سنغافورة والـ49 في مسيرته، مرشحاً قوياً للتتويج بسباق متعرج وحار، حيث فاز أربع مرات في 9 مشاركات أعوام 2011 و2012 و2013 و2015 فيما خرج هاميلتون فائزا عامي 2009 و2014.
وفاز هاميلتون حتى الآن في 6 سباقات مقابل 4 لفيتل وسباقين للفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) ومرة للأسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول). ونجح المنطلق من المركز الأول في السنوات التسع الماضية في سنغافورة بإحراز المركز الأول سبع مرات.