رضا سليم (دبي)
توج الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشعب، فريق الأهلي المصري بكأس بطولة محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، والتي نظمها نادي الشعب بصالته، وأسدل الستار على نسختها السادسة مساء أمس، بمشاركة 8 فرق.
وجاء فوز فريق الأهلي بالكأس بعدما تغلب في النهائي على فريق المجمع البترولي الجزائري 28-21، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما بصالة الكوماندوز.
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حضر مراسم التتويج خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة، وأحمد ناصر الفردان عضو الهيئة العامة للشباب والرياضة، والإعلامي المصري أحمد شوبير، وعدد من الشخصيات الرياضية.
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وينجح المجمع الجزائري بالتقدم 12-10 في الدقيقة 25، إلا أن الأهلي يعود بقوة وينجح في التعادل 12-12 في الدقيقة 29، وفي الثواني الأخيرة يحصل الفريق الجزائري على خطأ مع صافرة النهاية ويسدد عبد الرحيم ترباح الكرة في وجه لاعب الأهلي بالحائط، وهو ما دفع نبيل خميس لإشهار البطاقة الحمراء، لينتهي الشوط بالتعادل 12-12.
مع بداية الشوط الثاني، يتألق مصطفى بشير ويقود الأهلي للتقدم بفارق 3 أهداف 15-12، ويسجل محمد عبد الوارث ومصطفى بشير، ويرفع الفارق إلى 5 أهداف 17-12، وغاب المجمع عن التهديف في أول 5 دقائق إلا أن مصطفى عباس سجل أول هدف لفريقه في الشوط الثاني، ويهبط أداء الفريق الجزائري، ويسجل هدفين فقط في 10 دقائق، ويواصل الأهلي تألقه، وتصل النتيجة إلى 22-17 في منتصف الشوط، ويحافظ على الفارق 24-19، يرفع الفارق إلى 6 أهداف، 25-19، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 28-21، أدار المباراة فاضل أحمد ونبيل خميس، وعلى الطاولة إسماعيل سالم وخالد جمال، والمراقب محمد نادر.