رضا سليم (دبي)

توج الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشعب، فريق الأهلي المصري بكأس بطولة محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، والتي نظمها نادي الشعب بصالته، وأسدل الستار على نسختها السادسة مساء أمس، بمشاركة 8 فرق.

وجاء فوز فريق الأهلي بالكأس بعدما تغلب في النهائي على فريق المجمع البترولي الجزائري 28-21، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما بصالة الكوماندوز.

وحصل فريق الزمالك على المركز الثالث بعدما حقق الفوز على فريق العربي القطري بنتيجة 35-22، وانتهى شوطها الأول بتقدم الزمالك 20 -8، ليحصل العربي على المركز الرابع، وحل الشعب خامساً، والشارقة سادساً، وبالمازاجروس المجري سابعاً، ومنتخبنا الوطني في المركز الأخير.

حضر مراسم التتويج خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة، وأحمد ناصر الفردان عضو الهيئة العامة للشباب والرياضة، والإعلامي المصري أحمد شوبير، وعدد من الشخصيات الرياضية.

جاءت بداية النهائي متكافئة، وسيناريو مكرراً لمباراة الفريقين معاً في الدور التمهيدي، وبادر الأهلي بالتسجيل، ورد المجمع بالتعادل، ويبرز من فريق الأهلي كريم السعيد وأحمد عبد الرحمن وعمرو القليوبي ومحمود عاصم وأحمد عبد السلام، ويبرز من المجمع الحارس المتألق بن مني عبد الله وبركوس مسعود وعباس مصطفى، وينتصف الشوط بنتيجة 6-6، ويتحرك لاعبو المجمع بشكل أفضل ويتقدمون بهدفين، إلا أن الأهلي يعود ويدرك التعادل 9-9 في الدقيقة 20.

وينجح المجمع الجزائري بالتقدم 12-10 في الدقيقة 25، إلا أن الأهلي يعود بقوة وينجح في التعادل 12-12 في الدقيقة 29، وفي الثواني الأخيرة يحصل الفريق الجزائري على خطأ مع صافرة النهاية ويسدد عبد الرحيم ترباح الكرة في وجه لاعب الأهلي بالحائط، وهو ما دفع نبيل خميس لإشهار البطاقة الحمراء، لينتهي الشوط بالتعادل 12-12.

مع بداية الشوط الثاني، يتألق مصطفى بشير ويقود الأهلي للتقدم بفارق 3 أهداف 15-12، ويسجل محمد عبد الوارث ومصطفى بشير، ويرفع الفارق إلى 5 أهداف 17-12، وغاب المجمع عن التهديف في أول 5 دقائق إلا أن مصطفى عباس سجل أول هدف لفريقه في الشوط الثاني، ويهبط أداء الفريق الجزائري، ويسجل هدفين فقط في 10 دقائق، ويواصل الأهلي تألقه، وتصل النتيجة إلى 22-17 في منتصف الشوط، ويحافظ على الفارق 24-19، يرفع الفارق إلى 6 أهداف، 25-19، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 28-21، أدار المباراة فاضل أحمد ونبيل خميس، وعلى الطاولة إسماعيل سالم وخالد جمال، والمراقب محمد نادر.