الجوكر بطل الطاولة والإمبراطور يكسب البلياردو

خورفكان (الاتحاد)

توج فريق الجوكر بلقب بطولة كرة الطاولة وفاز فريق الإمبراطور بلقب البلياردو ضمن فعاليات أولمبياد ناشئة خورفكان الرياضي، الذي ينظمه مركز ناشئة خورفكان، تحت إشراف ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والذي تستمر فعالياته حتى 30 سبتمبر الجاري بمشاركة 72 ناشئاً وشاباً من المنتسبين للمركز.

وقُسم المشاركون إلى مجموعتين، تشمل كل مجموعة ثلاثة فرق، ضمت الأولى فرق «العالمي»، «النمور»، و«الفرسان»، وضمت الثانية فرق «الإمبراطور»، «الوحدة»، و«الجوكر»، تنافست في سبع بطولات رياضية تتمثل في كرة القدم، وكرة الطاولة، البلياردو، كرة الماء، إلى جانب بطولتي السباحة، والريشة الطائرة «البادمنتون».

واشتملت بطولة تنس الطاولة على تسع مباريات، وصعد من المجموعة الأولى فريق العالمي والنمور، ومن المجموعة الثانية فريق الجوكر، والإمبراطور إلى النهائيات، وفاز فريق الجوكر على العالمي في النهائي 2 - 1 ليتوج باللقب.

وأسفرت نتيجة البطولة عن فوز فريق الجوكر باللقب وتوج لاعبوه بالميداليات الذهبية، وجاء في الترتيب الثاني فريق العالمي وتوج لاعبوه بالميداليات الفضية، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق النمور وتوج لاعبوه بالميداليات البرونزية.

وفاز بلقب بطولة البلياردو فريق الإمبراطور بعد تفوقه على الوحدة 2 - صفر وتوج لاعبوه بالميداليات الذهبية، وحل فريق الوحدة وصيفاً وتوج لاعبوه بالميداليات الفضية، وفريق النمور ثالثاً وتوج لاعبوه بالميداليات البرونزية.

وفي المباراة الافتتاحية لبطولة كرة القدم فاز فريق الإمبراطور على الفرسان، 4 - 1، وسجل الأهداف للفائز سلطان محمد «هدفين»، وكل من سالم الشاعر ومحمد عادل هدفاً واحداً.

يهدف الأولمبياد إلى نشر الوعي الرياضي بأهمية ممارسة النشاط البدني بصفة مستمرة بين صفوف الناشئة والشباب، وتحسين مستوى لياقتهم البدنية، واكتشاف الناشئة الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.