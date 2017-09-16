كأس الاتحاد يدشن موسم الجودو الجمعة المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو على استعدادات شعبة الجودو بالاتحاد لبدء الموسم الجديد يوم الجمعة المقبل من خلال نظام التسجيل الإلكتروني عن طريق الموقع الرسمي للاتحاد الذي تم تحديثه بما يواكب حركة التطوير التي يعيشها الاتحاد الذي يستعد لاستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو والتي تقام من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بصالة أرينا آيبيك بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وأكد رئيس الاتحاد أن الموسم الجديد للجودو يشارك فيه 18 فريقاً وأكثر من 600 لاعب من مختلف الفئات العمرية، وأن البداية ستكون بمسابقة كأس الاتحاد. وقال: الموسم يشهد تطبيق آخر التعديلات الفنية والتحكيمية التي أقرها الاتحاد الدولي للعبة مؤخرا والتي اطلع عليها الجميع بهدف عكسها على اللاعبين قبل بدء منافسات الموسم الذي استعدت له الفرق المشاركة، وينتظر أن يكون امتدادا للموسم الماضي، الذي قدم خلاله فريق كلباء جهداً رائعاً يستحق الإشادة أمام أندية الجزيرة والعين والوحدة ورأس الخيمة وبقية الفرق المشاركة التي تطورت كثيراً وتستحق الإشادة على العمل الذي قامت به، وانعكس على المنتخبات العمرية على وجه الخصوص.

وأضاف: الموسم الجديد يشكل تحديا للفرق المشاركة كافة ونأمل أن يكون لصالح المنتخبات بعد أن تجاوز الاتحاد مرحلة البناء، وبدأ يجنى ثمار غرسه التربوي السليم من خلال مشاركة منتخباتنا في بطولات الخليج وآسيا، مما يؤكد نجاح الاتحاد في ترجمه استراتيجيه.

وحددت اللائحة شروط المشاركة في بطولة كأس الاتحاد التي تدشن موسم الجودو، وتقام بصالة الاتحاد الرئيسية في أبوظبي تحت شعار «بطولة عام الخير2017، يوم الجمعة المقبل.

واشترطت اللوائح ضرورة التسجيل للحصول على عضوية الاتحاد للموسم الجديد، أو التجديد وفقا لشروط التسجيل الجديدة، مع التأكيد على تسجيل كل اللاعبين وحصولهم على بطاقات الاعتماد مما يكفل لهم اللعب وفقاً للشروط الخاصة بمشاركة اللاعبين، كما شملت اللوائح المدربين الذين يشترط حصولهم على بطاقات العضوية التي تكفل لهم مرافقة فرقهم خلال البطولات التي ينظمها الاتحاد.