بوشكريو: «الثالثة» لا تحدد مصيرنا

رضا سليم (دبي)

أكد الجزائري صالح بوشكريو مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد أن البطولة الآسيوية للرجال التي ستقام في كوريا الجنوبية من 18 حتى 28 يناير المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم، ستبدأ ملامحها في الدور الثاني، نظرا لأن مجموعات الدور الأول يتأهل منها الأول والثاني في كل مجموعة وهناك فرق دون المستوى الفني.

وقال: نلعب في المجموعة الثالثة ومعنا كوريا الجنوبية صاحبة الأرض والجمهور والتي تدخل البطولة بطموح التأهل للمونديال بجانب الهند وبنجلاديش وكلاهما أقل من مستوى الإمارات بمراحل ولكن علينا أن نتعامل مع كل المنتخبات باحترام كي نصل إلى أهدافنا خاصة أن الدور الأول لا يحدد مصيرنا في البطولة والتأهل للمونديال ولكنها خطوة على الطريق.

وأضاف: كل المنتخبات التي تصدرت التصنيف الأول والثاني في كل مجموعة مرشحة للصعود للدور الثاني، الذي يمثل البداية الحقيقة للبطولة، وهناك 4 منتخبات في آسيا يملكون خبرة النهائيات في مقدمتهم منتخب قطر واليابان والسعودية والبحرين، والتأهل للمونديال يحتاج الفوز على أحد هذه المنتخبات كي نصعد للمربع الذهبي وبالتالي ندخل ضمن المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، ولا ننسى أن هذه المنتخبات لم تتوقف بعدما استفادت من المشاركة في المونديال الماضي وجاهزيتهم أفضل.

وتحدث بوشكريو عن برنامج الإعداد لمنتخبنا في الفترة الماضية، وقال: فترة الإعداد الأولى الداخلية كانت دون المستوى بسبب عدم اكتمال صفوف المنتخب لظروف العمل وأشياء أخرى، وبالتالي صعوبة تطبيق الخطط التدريبية على مجموعة صغيرة، وطوينا الإعداد الداخلي وتوجهنا لمعسكر مقدونيا ولعبنا 4 مباريات هناك، ما بين المقبول والمتوسط، ولكننا حاجة إلى مباريات مع منتخبات قوية ومعسكر مقدونيا كان جيدا لأنه شمل 20 لاعبا، وهو ما كنا نبحث عنه في تجمعاتنا الداخلية.