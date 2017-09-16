الشارقة يحصد درع التفوق العام في 2016

رضا سليم (دبي)

كرم اتحاد الشطرنج، أصحاب الإنجازات لموسم 2016، وذلك خلال حفل ختام الموسم الذي أقيم بنادي الشارقة الثقافي، وتسلم نادي الشارقة الثقافي جائزة درع التفوق العام في فئة الذكور فيما حصل نادي فتيات الشارقة على درع التفوق في فئة الإناث فيما نالت روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي، جائزة أفضل لاعبة ناشئة تحت 14 عاما ونال عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة أفضل لاعب تحت 14 عاما وحصدت بشاير خليل لاعبة نادي فتيات الشارقة، جائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات، ونال سالم عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة الثقافي جائزة أفضل لاعب لفئة الرجال 2016. حضر الاحتفالية وتكريم الفائزين، الشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، وحسين الشامسي الأمين العام للاتحاد، وكريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأندية.

وشهد الحفل، تكريم الأندية الشطرنجية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري العام رجال وسيدات والفئات العمرية تحت 10 و14 و18 عاما، حيث حصل نادي الشارقة الثقافي على المركز الأول في بطولة الدوري العام (ذكور) ونال نادي دبي للشطرنج المركز الثاني وحل نادي الفجيرة ثالثا، فيما توج نادي فتيات الشارقة بالمركز الأول في فئة السيدات وجاء نادي دبي ثانيا والعين ثالثا.

وتصدر نادي دبي فئة تحت 18 عاما للشباب يليه نادي الشارقة الثقافي ثم نادي العين للثقافة والشطرنج وفي فئة السيدات جاء نادي دبي في المركز الأول ثم العين ثانيا وحل نادي أبوظبي ثالثا، فيما تصدر نادي أبوظبي فئة تحت 14 عاما للأولاد، وجاء نادي الشارقة ثانيا ثم الفجيرة ثالثا بينما احتل نادي فتيات الشارقة المركز الأول في فئة الإناث وجاء العين ثانيا ثم دبي ثالثا.

وحصد نادي الفجيرة المركز الأول في فئة تحت 10 سنوات للأولاد، والشارقة ثانيا والعين ثالثا فيما احتل نادي أبوظبي المركز الأول في فئة الإناث والعين ثانيا وفتيات الشارقة ثالثا. من جانبه، أكد الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد أن المنتخبات الوطنية حصدت 33 ميدالية ملونة أبرزها ميدالية العالم التي توجت بها روضة السركال وهذا إنجاز كبير يحسب الاتحاد السابق والاتحاد الحالي، وهدفنا الحصول على عدد كبير من الميداليات في البطولة العربية التي ستقام في المغرب، في نوفمبر المقبل، ولدينا مشاركة مهمة في العام المقبل في بطولة العالم وسنحاول أن نضاعف عدد المشاركين في بطولات الأعوام المقبلة حتى نصل أولمبياد الشطرنج 2018 في جورجيا، ونشارك على الأقل بـ 5 لاعبين. وتابع: زرنا جورجيا الأسبوع الماضي للوقوف على تجربتهم في اللعبة ولمعرفة برامجهم في تطوير اللعبة، وجورجيا وأرمينيا من الدول المتقدمة في الشطرنج، ووجدنا أنهم أدرجوا اللعبة في المدارس مما زاد عدد الممارسين لها وسط الطلاب ومنحهم فرصة لاكتشاف المواهب ورعايتها، كما أن الصين أيضا تنتهج ذات النهج، وسنعمل على بحث تطبيق هذه التجربة في الإمارات مع وزارة التربية والتعليم ولدينا تعاون مشترك معهم في هذا الجانب.

وأشار إلى أن حفل الختام شمل الإنجازات التي تحققت في العام 2016 وجزء من العام الحالي 2017، كنا نتمنى أن نقيم هذا الحفل في منتصف العام ولكن نسبة لظروف البطولات التي كانت مستمرة في الدولة والمشاركات الخارجية آثرنا تنظيمه في هذه الأيام، والتكريم المعنوي هدفه حث الأندية على تحقيق نتائج جيدة في جميع البطولات لا سيما الخارجية والتي يمثلون فيها باسم الإمارات، وسنعمل في المرحلة المقبلة على المحافظة على هذه الإنجازات.

وتابع: لدينا شراكات جيدة مع عدد من المؤسسات وهناك دعم من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن اللجنة التسويقية تعمل بشكل جيد وأقمنا بطولات في المراكز التجارية بهدف جذب أكبر عدد من الممارسين للعبة، كما سيقام عدد من البطولات في مركز سوقان ومركز التعاون ومركز دلما في أبوظبي.