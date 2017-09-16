الدهماني بطل الجولة الأولى لـ «دراجات الهواة»

عماد النمر (دبي)

توج الدراج عامر محمد الدهماني بلقب الجولة الأولى لبطولة كأس نائب رئيس الدولة للهواة المواطنين للدراجات، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:27:27 ساعة بمعدل سرعة متميز بلغ 37 كلم/ساعة، وحل في المركز الثاني وليد عبيد البلوشي، وحصل على المركز الثالث عبد الله المرزوقي.

وكان اتحاد الدراجات قد افتتح موسمه الرياضي الجديد أمس بإقامة الجولة الأولى لهذه البطولة أمس بكورنيش الممزر في دبي، وبلغت مسافتها 60 كلم، شملت 14 دورة، وتقام البطولة من 7 جولات على مدار الموسم برعاية مجموعة الشعفار للعام الثاني على التوالي.

وشارك في السباق 64 دراجا، تنافسوا بقوة وإثارة على لقب الجولة الأولى، وظهرت الندية الكبيرة بين المتسابقين من الدورة الأولى للجولة وحتى الدورة الأخيرة، ويعتبر خير بداية لموسم الدراجات، ويؤكد أن المنافسة على لقب البطولة ستكون قوية؛ نظرا للاستعداد الجيد للدراجين والارتفاع الملحوظ في المستوى الفني.

قام بتحكيم السباق الحكم العام سيف سرور الشرقي وحكم الوصول عبد الله الحوسني والحكم الميقاتي نبيلة حسن وحكام الطريق عبد الله شره ويوسف التفاق ومحمد السعدي ومحمد إبراهيم والحكام الجدد علي الموسى وغريب غانم.

وعقب انتهاء السباق قام أسامه الشعفار رئيس الاتحاد، وعبد الناصر عمران الأمين العام، وعبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، ونايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد، والملازم أول أحمد الحوسني من شرطة دبي، بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق، متمنيين لهم دوام التوفيق.

واكد أسامة أحمد الشعفار أن مشاركة 64 دراجا من المواطنين الهواة في الجولة الأولى، يؤكد نجاح فكرة البطولة والأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها تشكيل منتخب يمثل الدولة في البطولات القارية المقبلة والاستفادة من المستويات العالية للاعبين وحبهم للعبة في المنافسة على ميداليات الأعمار السنية للهواة فوق 40 سنة.

وحرص الشعفار على الالتقاء مع طاقم تحكيم السباق بقيادة سيف سرور الشرقي وأثنى على جهودهم، وتمنى لهم التوفيق في سباقات الموسم الجديد ما يكفل نجاح الموسم وخروجه في أزهى صورة، وقدم لهم الشكر والامتنان، كما قدم الشكر الخالص لشرطة وإسعاف دبي، وأشاد بدورهم الإيجابي في نجاح وتأمين السباقات والمتسابقين وأثنى على تعاونهم الملموس مع اتحاد الدراجات.