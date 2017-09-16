الدهماني بطل الجولة الأولى لـ «دراجات الهواة»

عماد النمر (دبي)
توج الدراج عامر محمد الدهماني بلقب الجولة الأولى لبطولة كأس نائب رئيس الدولة للهواة المواطنين للدراجات، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:27:27 ساعة بمعدل سرعة متميز بلغ 37 كلم/ساعة، وحل في المركز الثاني وليد عبيد البلوشي، وحصل على المركز الثالث عبد الله المرزوقي.
وكان اتحاد الدراجات قد افتتح موسمه الرياضي الجديد أمس بإقامة الجولة الأولى لهذه البطولة أمس بكورنيش الممزر في دبي، وبلغت مسافتها 60 كلم، شملت 14 دورة، وتقام البطولة من 7 جولات على مدار الموسم برعاية مجموعة الشعفار للعام الثاني على التوالي.
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قام بتحكيم السباق الحكم العام سيف سرور الشرقي وحكم الوصول عبد الله الحوسني والحكم الميقاتي نبيلة حسن وحكام الطريق عبد الله شره ويوسف التفاق ومحمد السعدي ومحمد إبراهيم والحكام الجدد علي الموسى وغريب غانم.
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واكد أسامة أحمد الشعفار أن مشاركة 64 دراجا من المواطنين الهواة في الجولة الأولى، يؤكد نجاح فكرة البطولة والأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها تشكيل منتخب يمثل الدولة في البطولات القارية المقبلة والاستفادة من المستويات العالية للاعبين وحبهم للعبة في المنافسة على ميداليات الأعمار السنية للهواة فوق 40 سنة.
وحرص الشعفار على الالتقاء مع طاقم تحكيم السباق بقيادة سيف سرور الشرقي وأثنى على جهودهم، وتمنى لهم التوفيق في سباقات الموسم الجديد ما يكفل نجاح الموسم وخروجه في أزهى صورة، وقدم لهم الشكر والامتنان، كما قدم الشكر الخالص لشرطة وإسعاف دبي، وأشاد بدورهم الإيجابي في نجاح وتأمين السباقات والمتسابقين وأثنى على تعاونهم الملموس مع اتحاد الدراجات.