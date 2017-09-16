شمسة آل مكتوم أول امرأة تتولى رئاسة «المنتخبات» في رياضة الإمارات

أسامة أحمد (دبي)

تعتبر الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة أول امرأة تتولى رئاسة المنتخبات في رياضة الإمارات بعد أن أسند إليها اتحاد اللعبة رئاسة لجنة المنتخبات في أعقاب إعادة صياغة اللجان المختلفة للاتحادات وتشكيلها من جديد في ظل النجاحات التي حققتها الشيخة شمسة آل مكتوم إبان رئاستها للجنة النسائية في العديد من الدورات على الصعيدين المحلي والعربي، والتي نجحت خلالها في قيادة منتخب السيدات إلى زعامة الطائرة النسائية الخليجية مما كان له المرود الإيجابي على مسيرة «أبيض السيدات»، لتخوض الشيخة شمسة آل مكتوم تجربة جديدة تتطلع من خلالها لترك بصمة تعزز المكتسبات التي حققتها خلال الفترة الماضية، والتي لم تأت من فراغ وإنما كانت نتاجاً للجهد الذي ظلت تبذله ولوجودها في الميدان.

ويرى الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الطائرة رئيس لجنة الأحداث، أن وجود الشيخة شمسة آل مكتوم على قمة هرم المنتخبات يشجع المرأة من أجل طرق أبواب اللجان المختلفة في الاتحادات، وإبراز قدرتها على تحقيق النجاح المنشود بعد أن تبوأت العديد من المناصب على الصعد كافة.

وأشار المطوع إلى أن الشيخة شمسة آل مكتوم لها باع طويل في الرياضة، لا سيما طائرة السيدات، وهي قادرة على الوصول بمنتخبات الطائرة المختلفة إلى آفاق النجاح الذي ينشده مجلس إدارة الاتحاد الذي وضع الثقة فيها كاملة حتى تنجح هذه المنتخبات في رسم صورة طيبة عن اللعبة وعودة بريقها من أجل ما نصبو إليه جميعاً.

وقال: الشيخة شمسة آل مكتوم قادرة على تولي أكبر من منصب لجنة المنتخبات بحكم خبرتها الميدانية وشخصيتها الاجتماعية، ونتطلع أن تحقق النجاح المطلوب لأنها أهل لهذه الثقة.

من جانبها، وصفت سحر العوبد عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى رئيسة لجنة رياضة المرأة، خطوة اتحاد الطائرة بالجريئة، وتُحسب له بإسناد هذا المنصب المهم للشيخة شمسة آل مكتوم، والتي جاءت عبر الانتخابات حالها حال الرجل.

وقالت: يجب على الاتحادات المختلفة الاستفادة من خبرات العنصر النسائي، خصوصاً أن المرأة ظلت تعمل في الرياضة لفترات وتمتلك الخبرات لأنها تكون دائماً على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأن تحقيقها للنجاح في المجالات كافة لم يأت من فراغ، وإنما كان نتاجاً طبيعياً للجهد الذي ظلت تبذله.

وأشارت سحر العوبد إلى تجربتها خلال ترؤسها لوفد ألعاب القوى للرجال خلال مشاركته في البطولة الآسيوية بجوانزو 2009، مبينة أنها حققت ما سعت إليه وعززت الثقة في المرأة الإدارية التي هي قادرة على تحقيق الطموح المطلوب.

وتابعت: تولي الشيخة شمسة آل مكتوم رئاسة لجنة منتخبات الطائرة، يفتح الباب لبقية الاتحادات من أجل تكرار مشهد الطائرة حتى لا تكون رئاسة اللجان المهمة حكراً على الرجال في ظل النجاحات الكبيرة التي ظلت تحققها المرأة الإماراتية في شتى مناحي الحياة.