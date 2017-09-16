«ثاني» يفصل «تيجالي» عن «التوب 10»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

مركز واحد فقط، يفصل الأرجنتيني سباستيان تيجالي، عن قائمة «التوب 10» لهدافي دورينا، بعدما دشن موسمه الخامس في المسابقة بـ «الهاتريك الخامس» منذ قدومه في موسم 2013 &ndash 2014، ورفع رصيده من إلى 90 هدفاً، ليفض الاشتباك مع المهاجمين السابقين سعيد الكاس وعيسي صنقور اللذين كانا يتساويان معه في المركز 12 برصيد 87 هدفاً لكل منهم، بينما يتقدمه المهاجم السابق علي ثاني الذي يحتل المركز 11 برصيد 93 هدفاً، وأصبح يحتاج إلى 9 أهداف فقط ليدخل القائمة، وتألق تيجالي عندما أحرز ثلاثة أهداف من خماسية الوحدة في شباك «النواخذة» مساء أمس في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

كما أصبح تيجالي على أعتاب أن يكون أفضل هداف أجنبي في تاريخ دوري الخليج العربي، خاصة أنه يعد الأفضل حالياً والمجال مفتوح أمامه في تخطي رقمي البرازيلي أندرسون 99 هدفاً والغاني جيان الذي يتصدر القائمة بـ101 هدف.

وبجانب هذه الأرقام التي حققها هداف «العنابي» في يوم واحد، فإنه أيضاً رفع غلته إلى «9 أهداف» في 5 مباريات خاضها بشعار «أصحاب السعادة» أمام «النواخذة»، من بين 19 هدفاً سجلها الوحدة في دبا الفجيرة، خلال تاريخ مواجهات الفريقين الذي بدأ في موسم 2012 - 2013، ولم يتجاوز السبع مباريات، بما فيها لقاء أمس الذي حافظ خلاله «العنابي» على تفوقه، وعمق من عقدة دبا الفجيرة الذي لم يحقق سوي تعادل واحد فقط، مقابل 6 انتصارات للوحدة.

تيجالي بدأ سعيداً بالفوز بعد المباراة، وتجنب الحديث عن الأرقام الشخصية، وإن اعترف بأنها تسعده، لكنه شدد على أنها تبقى للتاريخ، وأن ما يغمره بالسعادة، هو فوز فريقه وحصد البطولات، مؤكداً أنه لولا تعاون زملائه معه لما نجح في تسجيل الأهداف، وهي مهمته الأساسية التي تم التعاقد معه من أجلها.

ويبقى المهاجم الأرجنتيني اللاعب الأكثر إصراراً ورغبة في صفوف فريقه الذي خاض مباراة من طرف واحد تقريباً مساء أمس.

يذكر أن تيجالي وصل إلى 92 مباراة في دوري الخليج العربي، وهو يستهل موسمه الخامس، الذي سيكون موعوداً خلاله بكسر العديد من الأرقام على صعيد ناديه والمسابقة، وهو قادر على ذلك خاصة أنه يزيد توهجاً في كل موسم عن سابقه، ليكون أنشودة محببة عند عشاق «أصحاب السعادة» الذين خرجوا أمس سعداء بهذه البداية في الدوري.