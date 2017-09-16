14 لاعباً ولاعبة يمثلون الجزيرة في جو جيتسو «جراند سلام»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

اعتمدت شركة الجزيرة للألعاب المصاحبة قائمة البعثة التي ستمثل النادي في بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو المقررة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، ويرأس البعثة محمد حسن السويدي، وتضم وسام معطي مدرباً، و14 لاعباً ولاعبة منهم 12 لاعباً هم: جابر إبراهيم، وعمر الحوسني، وخالد عبدالرحيم، ومانع البريكي، وعبدالله إبراهيم، ومحمد عادل العمري، وجاسم سعيد مبارك، وخليفة السويدي، وزايد الكثيري، وعبيد الكعبي، وسلطان آل علي، ومصبح الخاطري، بالإضافة إلى لاعبتين هما شما يوسف المرر، وشريفة محمود، وعبير السويدي إدارية للفتيات.

وكان أبطال الجزيرة حققوا نتائج مميزة في الجولة الأولى من النسخة الثالثة التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو حيث انتزعوا 10 ميداليات من بينها 7 ذهبيات لمصبح الخاطري، وجاسم مبارك، وعبدالله إبراهيم، وعبدالله السناني، وجابر إبراهيم، وعمر الحوسني، وسلوى آل علي. وفضيتان عن طريق كل من خالد عبدالرحيم ومحمد يسلم، وبرونزية عن طريق سلطان آل علي، حيث احتل الجزيرة صدارة أندية الدولة التي شاركت في البطولة، وحقق المركز الرابع في نتائج أهم الأكاديميات العالمية التي شاركت في الحدث من حيث الإنجازات.

وفي جولة لوس أنجلوس العام الماضي حقق الجزيرة 7 ميداليات من بينها 4 ذهبيات لكل من ناصر أحمد في منافسات البدلة، ومصبح الخاطري (ذهبيتان في منافسات البدولة ودون البدلة)، وعبيد الكعبي ذهبية في منافسات دون البدلة، وفضية في منافسات البدلة، وجاسم سعيد فضيتان في البدلة ودون البدلة. من ناحيته، أكد محمد حسن السويدي أن الجزيرة يعتبر أن الجو جيتسو أهم نشاط حالياً في شركة الألعاب المصاحبة، خصوصاً على ضوء ما يحققه من إنجازات تعزز مكانة النادي على كل المستويات المحلية والقارية والعالمية، ولا سيما أنه أفضل ناد محلي في العامين الأخيرين وفقاً لمعايير الاتحاد، وأن الأمل كبير في مواصلة الإنجازات في بطولة أبوظبي جراند سلام في لوس أنجلوس.

وقال: نحن لا نرضى إلا بصعود منصات التتويج، ولدينا اللاعبون المميزون القادرون على حصد الألقاب في كل المحافل، ويحسب للجزيرة أنها من أوائل الأندية في الدولة التي كانت توفد أبناءها اللاعبين وتتحمل نفقات مشاركاتهم الخارجية، وتوفر لهم فرص الاستعداد الجيد قبل كل بطولة، ونحن نشكر اتحاد الجو جيتسو على تعاونه معنا في كل الخطوات ونعتبر أنفسنا شركاء له في كل المناسبات.