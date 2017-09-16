«حازم» يتحدى النخبة في «الوثبة ستاليونز» بسويسرا

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار افونش الرملي في سويسرا عصر اليوم سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، البالغ جائزته المالية 9,565 يورو، وذلك برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» الذي يتضمن كأس زايد وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين وكأس مزرعة الوثبة ستد وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» هوليوود 2017 والمؤتمر العالمي لخيول السباق «مراكش 2017» وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم تزيد من عام إلى عام، إضافة للفعاليات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.

وتشارك في سباق كأس الوثبة ستاليونز، 6 خيول اغلبها من سويسرا، ويمثل خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المهر «حازم» بإشراف أنتوني كليمنت وبقيادة كليمت لرو.