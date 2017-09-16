طالب الكربي يحمل علم الإمارات فـي حفل الافتتاح

أحمد جمال الدين (عشق آباد)
ينطلق في الرابعة عصر اليوم حفل افتتاح النسخة الخامسة من الدورة الآسيوية للصالات المغلقة والرياضات الدفاعية بعاصمة تركمانستان عشق أباد والتي يشارك فيها 5000 رياضي من 63 دولة من قارتي آسيا وأقيانوسيا وتستمر فعاليات الدورة حتى 27 من الشهر الجاري.
ويحمل علم الإمارات في طابور عرض الدول المشاركة طالب الكربي بطل العالم ولاعب منتخبنا الوطني للجو جيتسو والحاصل على الحزام الأسود.
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ويشارك وفد اللجنة الأولمبية الوطنية في الدورة الآسيوية بـ96 فرد منهم 68 لاعباً ولاعبة في 7 رياضات هي كرة قدم الصالات، والجو جيتسو، وألعاب القوى، والدراجات، والبولينج، والشطرنج، والبلياردو والسنوكر.
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