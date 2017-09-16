اتحاد جدة يسقط في فخ الخسارة أمام الفيصلي

الرياض (د ب أ)

سقط فريق اتحاد جدة في فخ الخسارة أمام مضيفه الفيصلي 1/ 2 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، والتي شهدت أيضاً فوز الباطن على الشباب 2/ 1 والفتح على الرائد 1/ صفر. وتقدم الاتحاد بهدف سجله عدنان فلاتة في الدقيقة 18، وتعادل لويس جوستافو للفيصلي في الدقيقة 49 من ركلة جزاء قبل أن يضيف محمد بوسبعان الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 69. وأهدر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد ركلة جزاء في الدقيقة 64. ورفع الفيصلي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد الاتحاد عند ثلاث نقاط في المركز العاشر. وفي المباراة الثانية، واصل فريق الباطن انطلاقته المميزة في الدوري السعودي، وحقق فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على الشباب 2/1.

وسجل هدفي الباطن جونثان بينتس في الدقيقة 60 وجمال الدين بن العمري، لاعب الشباب، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85، فيما سجل هدف الشباب جوناتاس بيلوسو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع الباطن رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الشباب عند ثلاث نقاط في المركز التاسع. وفي المباراة الثالثة، انتزع الفتح أول ثلاث نقاط له بالدوري بتغلبه على الرائد 1/ صفر. ويدين الفتح بالفضل في هذا الفوز للاعبه جواو بيدرو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37. وحصد الفتح أول ثلاث نقاط له، حيث كان قد خسر في أول جولتين أمام التعاون 1/ 4 ثم الأهلي صفر/ 4. فيما يظل الرائد بلا نقاط حيث كان قد خسر في أول جولتين أمام القادسية 1/ 2 والفيصلي 2/ 3.