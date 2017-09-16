«اليويفا» يحقق في أحداث الشغب بين أرسنال وكولون

لندن (د ب أ)

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اتهامات ضد ناديي أرسنال الإنجليزي وكولون الألماني، إثر حالة الفوضى التي أثارها مشجعون وتسببت في تأخر بدء مباراة الفريقين لمدة ساعة، مساء الخميس في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. وكان نحو 20 ألف مشجع لكولون قد توافدوا إلى استاد الإمارات، معقل أرسنال في شمال العاصمة البريطانية لندن، وهو ما يفوق بكثير عدد التذاكر المخصصة لمشجعي الفريق الضيف، والبالغ ثلاثة آلاف تذكرة. وحاول بعض المشجعين اقتحام الملعب وجرى احتجاز عدد منهم من قبل شرطة مكافحة الشغب التي حاولت السيطرة على الموقف.

وتحدثت تقارير أيضاً عن اشتباكات بين مشجعين لكولون ورجال أمن داخل الاستاد خلال محاولة الدخول إلى المدرجات قبل المباراة، التي انتهت بفوز أرسنال 3/ 1.

ولدى بدء إجراءات تأديبية بحق الناديين، ذكر اليويفا أن كولون يواجه اتهامات تتعلق باضطرابات أثارها الحشد الجماهيري، وكذلك إطلاق مشجعيه الألعاب النارية داخل الاستاد، وإلقاء المقذوفات إلى أرضية الملعب وإحداث أضرار. أما أرسنال فيواجه اتهامات تتعلق بغلق الممرات المؤدية إلى مدرجات مشجعي الفريق الضيف.

وستنظر لجنة الانضباط والقيم في اليويفا، القضية الخميس المقبل.