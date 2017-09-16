البايرن يستعيد نغمة الانتصارات بـ «رباعية» ماينز

برلين (أ ف ب)

اكتسح بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفه ماينز 4 - صفر في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني. واستفاق بايرن ميونيخ، بطل المواسم الخمسة الأخيرة، من كبوة قد تكون عابرة في المرحلة السابقة بخسارته أمام مضيفه هوفنهايم صفر - 2، وحقق فوزه الثالث رافعا رصيده إلى 9 نقاط، وصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف هانوفر الذي افتتح المرحلة بالفوز على هامبورج 2 - صفر.

وكان بايرن ميونيخ بدأ مشاركته في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على أندرلخت البلجيكي 3 - صفر في الجولة الأولى من دور المجموعات. واستعد بايرن ميونيخ للموسم الجديد بخمسة انتصارات كاسحة خلال شهري يوليو وأغسطس على أندية محلية وبلجيكية، أقل شأناً منه سجل فيها 27 هدفاً أي ما يقارب 5.5 هدف في المباراة الواحدة.

على ملعب اليانز ارينا، بدأ بايرن ميونيخ اللقاء بحذر فحاول ماينز مرتين عبر دانيال بروزينسكي (7) والسويدي روبن كايزون (8)، لكن سرعان ما تبدل الاتجاه وافتتح البافاري التسجيل، بعد تمريرة من يوشوا كيميش إلى توماس مولر تابعها الأخير بسراه في قلب المرمى.

وتسري في الفترة الحالية شائعات حول وجود خلاف وفتور في العلاقة بين مولر والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي لا يشركه أساسياً في كل الاستحقاقات، وحول رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الانجليزي حيث توجد أندية عدة ساعية للحصول على خدماته. وعزز الجناح الهولندي السريع اريين روبن التقدم بهدف ثانٍ، مستفيداً من تمريرة كيميش البينية (23).