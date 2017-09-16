انتر يهزم كروتوني بصعوبة

روما (أ ف ب)

واصل انتر ميلان انتصاراته المتتالية وانفرد بالصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على مضيفه كروتوني 2-صفر في المرحلة الرابعة من الدوري الايطالي. وهو الفوز الرابع على التوالي لانتر ميلان فرفع رصيده الى 12 نقطة بفارق 3 نقاط أمام شريكيه السابقين يوفنتوس حامل اللقب ونابولي اللذين يلعبان اليوم، فيحل الأول ضيفا على ساسوولو، ويستضيف الثاني بينيفنتو الصاعد حديثا الى دوري الأضواء.

وعانى انتر ميلان الأمرين في المباراة خصوصا من درجة الحرارة المرتفعة، أمام صمود كبير لأصحاب الأرض الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من فرملة ضيوفهم. وانتظر انتر ميلان الدقيقة 83 لافتتاح التسجيل عبر قلب دفاعه السلوفيني ميلان سكرينيار في الدقيقة 83 ، قبل أن يؤمن الدولي الكرواتي بيريسيتش الفوز بهدف ثان من تسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من البرتغالي جواو ماريو (90+3).