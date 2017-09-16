«اختبار الضغوطات» لريال «زيزو» أمام سوسيداد

مراد المصري (دبي)

يخوض ريال مدريد حامل اللقب، مباراة خارج الديار أمام ريال سوسيداد في الجولة الرابعة للدوري الإسباني، تمثل اختباراً صعباً للفرنسي زين الدين زيدان «زيزو» المدير الفني للفريق، الذي يجد نفسه لأول مرة في اختبار الضغوطات بعد فترة عرف فيها الانتصارات المتتالية.

وبعد موسم مثالي حقق فيه الريال مع «زيزو» لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، ولقب الدوري الإسباني، ثم كأس السوبر الأوروبي، والتفوق مرتين على الغريم التقليدي برشلونة لحصد لقب كأس السوبر الإسباني، فإن الفريق لم يعرف سوى تحقيق الفوز مرة واحدة في المباريات الثلاث الماضية في الدوري، وتعثر بالتعادل مرتين على ملعبه أمام فالنسيا وليفانتي.

ويفتقد «الملكي» جهود البرازيلي مارسيلو الموقوف بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية، وهو ما يشكل ضربة للفريق نظراً لتألق مارسيلو الذي نجح في صناعة 11 هدفاً منذ الموسم الماضي، وهو الرقم الأعلى لأي مدافع في الدوريات الخمسة الكبرى.

كما يغيب عن الفرنسي كريم بنزيمة، الذي أصيب في الشوط الأول من مباراة ليفانتي.