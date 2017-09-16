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ديمبلي يتعرض للإصابة

«البارسا» ينفرد بقمة «الليجا» بثنائية سواريز وباولينيو
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تاريخ النشر: الأحد 17 سبتمبر 2017

مدريد (د ب أ)

قلب فريق برشلونة تأخره بهدف أمام مضيفه خيتافي إلى الفوز 2 - 1 ليعزز موقعه في صدارة الدوري الاسباني. وفي مباراة أخرى بالمرحلة الرابعة أمس السبت، تعادل ليفانتي مع ضيفه ريال بيتيس 1 ـ 1.

وعلى ملعب كولسيوم الفونسو بيريز تقدم الياباني جاكو شيباساكي بهدف لخيتافي في الدقيقة 39، ثم تعادل البديل دينيس سواريز لبرشلونة في الدقيقة 62، قبل أن يتكفل البديل البرازيلي باولينيو بتسجيل هدف الفوز قبل ست دقائق من النهاية.

وحقق برشلونة فوزه الرابع على التوالي لينفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة، وتجمد رصيد خيتافي عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

وبدأت المباراة بهجمة لفريق خيتافي انتهت بتصويبة من خورخي مولينا، لكن أندري تير شتيجن حارس برشلونة تصدى للكرة بسهولة.

وشن برشلونة أكثر من هجمة على مرمى أصحاب الأرض عن طريق لويس سواريز وعثمان ديمبلي، لكنها لم تشكل الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس فيسينتي جوايتا. ... المزيد
     
 

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