لقاء متكافئ في الشوط الرئيس بسباق العين

محمد حسن (العين)

ينظم نادي العين للفروسية والرماية والجولف في الساعة الخامسة من مساء اليوم حفل سباقه السادس لهذا الموسم على مضماره الرملي، ويتألف السباق من سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثالث الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.

ويتصدر الترشيحات في الشوط الأول على «كأس مزرعة الوثبة» المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ لمسافة 1600 متر الجواد «يالب النايف» الذي سجل فوزاً لافتاً على المضمار الرملي متفوقاً بفارق 10 أطوال، وينافسه «الوقاد» الذي حل ثانياً في آخر مشاركة ويبدو أنه على موعد مع الفوز اليوم، أما المنافس الثالث فهو «يطرق» بقيادة ريتشارد مولن.

وخصص لسباق كأس الوثبة لخيول الإسطبلات الخاصة جوائز تبلغ 80 ألف درهم برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وهو خارج ترشيحات الجمهور.

وخصص الشوط السابع والرئيس للخيول العربية الأصيلة- تكافؤ- وتتنافس فيه 10 خيول قوية بفرص متساوية تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 85 ألف درهم ويتصدر الترشيحات «آر بي جولياث» (العلوي/‏ بيكل) الذي حقق المركز الأول في آخر مشاركة بمضمار العين. وهناك «ذا سيكريت» (واتسون/‏ كرولي) الذي يسعى لاستعادة توازنه بعد العروض الجيدة التي قدمها في الموسم الماضي و«أبو الملس» (رمضان/‏ هيوز) الذي يدخل وفي رصيده انتصار على نفس المضمار قبل ثلاثة أسابيع.