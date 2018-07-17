مخاوف من انقراض الثعابين السامة

كانبرا (د ب أ)

اكتشف علماء أستراليون نوعاً جديداً من الثعابين السامة في أقصى شمال ولاية كوينزلاند، لكنهم يخشون أن يكون معرضاً بالفعل لخطر الانقراض بسبب عمليات التعدين.. وتم العثور على أحدث عضو في عائلة ثعابين «باندي باندي»، ويدعى فيرميسيلا بارسكودا، في فيبا، وهي مدينة تعمل بالتعدين.

وذكر برايان فراي، الأستاذ المساعد في قسم علم الأحياء بجامعة كوينزلاند، أن الاكتشاف حدث عندما كان الفريق الذي يقوده من الباحثين يجري أبحاثاً بشأن ثعابين البحر. وقال: «عدنا من البحث عن ثعابين البحر، وعند نهاية رصيف لتحميل السفن، شاهدنا الثعبان يزحف. كان ينزلق من كومة بجوار موقع تحميل السفن الكبير».

واتضح أن الثعبان ليس من الأنواع المكتشفة سابقاً.