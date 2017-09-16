سيتي على قمة «البريميرليج» بنصف «درزن» في واتفورد

لندن (د ب أ)

انفرد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اكتسح مضيفه واتفورد 6/&rlm صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من الدوري. وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز ساوثهامبتون على كريستال بالاس 1/&rlm صفر ونيوكاسل على ستوك سيتي 2/&rlm 1 وتعادل هيديرسفيلد مع ليستر سيتي 1/&rlm1 وليفربول مع بيرنلي بذات النتيجة وويست بروميتش مع ويستهام سلبياً.

وعلى ملعب فيكارج رود، سجل سيرخيو أجويرو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي للفوز على مضيفه واتفورد 6/&rlm صفر. وسجل أجويرو أهدافه في الدقائق 27 و31 و81 وأضاف جابرييل خيسوس ونيكولاس أوتاميندي ورحيم ستيرلينج، من ركلة جزاء، الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 38 و64 و89 على الترتيب. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة وانفر بصدارة الترتيب. فيما توقف رصيد واتفورد عند ثماني نقاط في المركز العاشر. ولم يجد مانشستر سيتي أي صعوبة في الفوز بالمباراة وقامت جماهير الفريق بغناء «سنفوز بلقب الدوري».

كما فاز ساوثهامبتون على كريستال بالاس بنتيجة 1/&rlm صفر، موجها بذلك ضربة مبكرة لمدرب المنتخب الإنجليزي السابق ومدرب كريستال بالاس الحالي روي هودجسون. ونفض ساوثهامبتون غبار هزيمته في المباراة الماضية على ملعبه أمام واتفورد صفر/&rlm 2، وحقق الفوز بهدف وحيد سجله ستيفن ديفيس في الدقيقة السادسة.

وقاد روي هودجسون فريق كريستال بالاس للمرة الأولى، إثر الإعلان رسميا أول أمس عن توليه منصب المدير الفني.