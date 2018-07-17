«كيكو».. روبوت يقرأ القصص ويحل المسائل الرياضية

بكين (د ب أ)

أصبح كيكو، وهو روبوت شبيه بالإنسان، ويبلغ طوله 45 سنتيمتراً، ووزنه 5ر4 كيلوجرام، أحدث من تمت الاستعانة بهم في روضة أطفال شينججوه الواقعة في منطقة شيامن بإقليم فوجيان شرقي الصين.. «صباح الخير جميعاً! أنا كيكو. تشرفت بلقائكم! في حجرة الدراسة»... هذا ما يقوله روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي عندما يقوم بتقديم نفسه قبل أن يطرح سؤالا: لماذا يوجد أربعة صناديق قمامة ملونة بألوان مختلفة في روضتنا؟.

وبمساعدة الروبوت، تقوم المعلمة يانج هويتشن بتعليم الأطفال طرق فرز وتصنيف القمامة، وكانت يانج قد عملت قبل بدء الفصل الدراسي لأيام عدة في تجميع المعلومات وتحميلها داخل «مخ» الروبوت . ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يانج: «كنت أعتقد من قبل أن الروبوتات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي سوف تسرق الوظائف من المعلمين، إلا أنني اكتشفت أن قلقي لم يكن في محله، حيث إن الروبوتات ستكون جيدة في مساعدة المعلمين، وذلك لأن الأطفال لديهم فضول تجاهها».

ومن الممكن أن يتفاعل الروبوت كيكو، الذي تتم برمجته للتفاعل مع الأطفال دون سن السابعة، عن طريق ممارسة الألعاب والغناء والرقص وقراءة القصص والدخول في أحاديث معهم، بالإضافة إلى حل المسائل الرياضية.

وفي الصين، لا تستخدم الروبوتات في المصانع أو شركات اللوجستيات فقط بل تقوم حالياً المزيد من دور رياض الأطفال بالاستعانة بها للمساعدة في الحجرات الدراسية. وقد تمت الاستعانة بروبوتات مثل كيكو في أربع حجرات دراسية في روضة أطفال شينججوه.