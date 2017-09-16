خورفكان يطلق أسماء القدامى على ملاعب النادي

فيصل النقبي (خورفكان)

اعتمد نادي خورفكان مشروعاً لتسمية الملاعب الفرعية للفرق السنية بأسماء عدد من النجوم الكبار للنادي، واستقرت الإدارة مبدئياً على تسمية ملعبين بأسماء النجمين عبدالله سلطان وخليل غانم لاعبي المنتخب المونديالي، على أن يسمى الملعب الثالث باسم أحد رؤساء مجالس الإدارات السابقين في مسيرة النادي، على أن يتم تغيير الأسماء كل عام لاستيعاب كل النجوم والأسماء التي خدمت النادي طوال مسيرته.

وجاء الإعلان عن ذلك في الملتقى الأول الذي عقده النادي تحت شعار «بكم نرتقي»، وحضره المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، وعبدالله سالم النقبي رئيس المجلس البلدي في خورفكان، وعدد من رؤساء مجالس الإدارات السابقة، وبعض رموز النادي.

ورحب جاسم النقبي رئيس مجلس إدارة النادي برئيس الاتحاد والحضور، مؤكداً أن هذا الملتقى من أجل الارتقاء بالعمل الإداري والرياضي في النادي، ومناقشة التفاصيل الخاصة بالفريق الأول وكافة الفرق بالنادي واطلاع جمهور المدينة على ما تم إنجازه من عمل في هذا الجانب، وأشار إلى أن ناديه لا يملك الموازنة المالية الكافية، لشراء النجوم الكبار، سواء من المدربين أو اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق وضرب مثالاً بعمر عبدالرحمن نجم منتخبنا الوطني، والأسطورة الأرجنتيني مارادونا، إلا أن الإدارة قادرة بالعمل المنظم على صناعة النجوم، سواء من اللاعبين أو المدربين وغيرهم من عناصر اللعبة، من أجل مستقبل الرياضة في المدينة

وكشف النقبي عن مشروع جديد سيرى النور، عبارة عن إنشاء مركز تجاري في جنبات النادي، مشيراً إلى أن المشروع جاهز، وبانتظار الموافقات الرسمية من جهات الاختصاص في الإمارة.

وأكد النقبي أن النادي نجح في توقيع عقد رعاية للفريق الأول مع شركة فام القابضة، موجهاً الشكر لرئيس الشركة فيصل على موسى على تعاونه الوثيق مع إدارة النادي بهذا الجانب، مبيناً أن النادي يعمل على الاستفادة من الرعاية لدعم الفريق الأول بدوري الدرجة الأولى.