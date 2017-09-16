معتز الشامي (دبي)

فتح اتحاد الكرة، ملف المدرب الذي يخلف الأرجنتيني باوزا، في قيادة المنتخب الوطني، ويحتاج الاتحاد إلى التمهل والتدقيق، ورصد إيجابيات وسلبيات السير الذاتية لمختلف المدربين، وعدم التعجل في الاختيار، لتلافي السقوط مرة أخرى في قرار يكلف كرة الإمارات الكثير، بعد التأخر في تعيين بديل لمهدي علي الذي استقال من منصبه في مارس الماضي، وظل اتحاد الكرة لأكثر من 45 يوماً يبحث عن البديل، ووقع اختياره على باوزا، «المقال» من قيادة «التانجو»، وقبل أيام قليلة من مواجهة تايلاند، وكانت سبباً مباشراً ومؤثراً في خروج «الأبيض» من تصفيات «مونديال روسيا 2018» بـ«خفي حنين».

ويرى مراقبون ووكلاء متخصصون في سوق المدربين، أن اتحاد الكرة، يقف أمام 5 صعوبات، تجعل اختيار بديل باوزا، قرار ليس سهلاً، بل يتطلب مزيداً من الدراسة، لأن الوقت هذه المرة في مصلحة المنتخب والاتحاد معاً، حيث لا يزال لدينا متسع من الوقت، لاختيار البديل القادر على تلبية طموحات الشارع الرياضي، بـ«صناعة» منتخب و«توليفة» من اللاعبين، عبر عام ونصف عام، قادرة على الفوز بكأس آسيا « الإمارات 2019».

واتفقت آراء الوكلاء التي استطلعتها «الاتحاد»، على أن أبرز السمات التي يجب أن يحرص اتحاد الكرة على توافرها في المدرب قبل الاختيار، أن يكون ذا كفاءة فنية وخبرة مع المنتخبات، وليس الأندية فقط، وأن يملك «كاريزما» وشخصية قوية قادرة على إجبار اللاعبين على الالتزام وفرض الانضباط، وعادة ما تكون تلك السمة تحديداً أمراً نادراً في سوق المدربين، خاصة المدرب الذي يتمتع بـ«كاريزما»، تجذب اللاعبين والإعلام، بل والجماهير.

كما يجب أن يكون المدرب قادراً على تطبيق فلسفة اللعب الجماعي، وصناعة شخصية للمنتخب، بدلاً من الفردية، وأن يملك جرأة فنية، وعدم خوف من مواجهة أي منتخب، بالإضافة إلى قدرته على تنويع أساليب اللعب بحسب قدرات منتخبنا، وأيضاً التمتع بـ«عين خبيرة» قادرة على اكتشاف وثقل وتقديم المواهب الجديدة، وعدم تجميد القائمة، كما كان حال «الأبيض» سابقاً، وألا يكون غريباً عن الكرة الإماراتية أو الآسيوية بشكل عام.