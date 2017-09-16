سيف محمد.. نهاية وبداية

علي معالي (الشارقة)

في اليوم نفسه الذي ودع فيه عاماً من عمره، كان يكتب السطر الأول من التجربة الجديدة بقميص الشارقة الرياضي، المحطة الرابعة في مسيرته الاحترافية بعد الشعب والعين والظفرة. سيف محمد الذي أكمل عامه الـ 34 يوم 15 سبتمبر الماضي، عاد من جديد للصورة بأفضل صورة، وبعد أن شارك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في آخر ظهور له مع الظفرة موسم 2015-2016 أمام الوصل، كان أمس الأول أحد الأوراق المهمة التي اعتمد عليها البرتغالي بيسيرو لمدة 90 دقيقة في موقعة النصر التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

ولكن السؤال :

كيف خرج «الملك» بنقطة رغم الظروف التي مر بها الفريق وعدم اكتمال قائمة الأجانب؟

سيف محمد كانت لديه الإجابة: «الأجانب دائماً يصنعون الفارق، هذا أمر واقع وليس تقليلاً من كفاءة لاعبينا المواطنين، ولكن شباب الملك بالروح والأداء نجحوا في تقديم مباراة كما نريد، وخرجنا بنتيجة أعتبرها إيجابية للغاية في ظل الظروف التي يمر بها الفريق، ونفذنا كلاعبين الرؤية الفنية للمدرب، وهنا لا بد أيضاً من توجيه الشكر لجمهور الشارقة الذي ساندنا في اللقاء الافتتاحي». وأضاف: «كلاعب محترف، لا بد أن أكون رهن إشارة المدرب وضرورة الانسجام مع أفكاره، وهكذا علمتني الملاعب، وعندما طلب مني بيسيرو الوجود في الطرف الأيسر من خط الوسط لم أتردد، لأن الحاجة تقتضي ذلك». وتابع قائلاً: «نحن كلاعبين ننتظر اكتمال صفوف فريق الشارقة، وحال وصول اللاعبين الأجانب، سيكون شكل الفريق أفضل بكثير مما هو عليه الآن». سيف محمد كان المشهد الأبرز في مواجهة حملت الكثير من المشاهد والتساؤلات، وتألقت أسماء وغابت أخرى. الأسترالي رايان أحد الوجوه التي تألقت وأحرز هدفاً للشارقة لم يحتسبه الحكم.

وأبدى رايان دهشته لقرار الحكم، وقال: «الهدف صحيح، ولا أدري هناك تقييم مختلف للحالة نفسها، البعض يراها خطأ والبعض الآخر لا يراها خطأ، دائماً ما يقوم الحكام بإطلاق الصافرة بصورة مختلفة، بالنسبة لي ارتقيت للكرة أعلى من اللاعب المنافس ونجحت بتحويلها لزميلي». واعتبر اللاعب التعادل مكسباً لفريقه في ظل الظروف التي خاض بها الشارقة المباراة لعدم وجود 3 لاعبين أجانب، وقال إن فقدان لاعبي النصر للكرة في الهجوم سهل مهمته كمدافع، مشيداً بأداء زملائه الذين تكاتفوا طوال فترات اللقاء.