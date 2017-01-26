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بدعم ورعاية حمدان بن راشد

سباق «دبي الدولي للخيول العربية» ينطلق في سانتياجو
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تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017

محمد طه (سانتياجو)

ارتدى مضمار هيبيكو في العاصمة التشيلية سانتياجو كامل زينته لاستقبال سباق جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للخيول العربية الأصيلة للمرة التاسعة على التوالي، ما جعل الحفل الأهم من نوعه في روزنامة السباقات العربية في تشيلي التي لم تكن تعرف هذا النوع من السباقات قبل أن يوجه سموه بإقامة سلسلة من السباقات العربية في العديد من دول أميركا اللاتينية، في رهان رابح جعل من السباقات العربية النشاط الرياضي الأسرع انتشاراً وتوسعاً في تلك البلدان.

وتقام هذه التظاهرة العربية، ضمن حفل موسع، على فترتين ظهراً ومساءً، ويتألف من 20 شوطاً للخيول المهجنة الأصيلة برعاية شادويل، ثلاثة منها للجياد العربية،

ويحظى الحفل الذي يمثل قمة السباقات الصيفية بمضمار هيبيكو، بدعم كبير من سفارة الدولة في تشيلي.

يفتتح الحفل الكبير بسباق ممتع للخيول العربية المستجدة على «كاس حمدان بن راشد» مسافة 1.100 متر بمشاركة تسعة خيول يصعب الحكم عليها لأنها لم تشارك من قبل في أي سباق، غير بطل المدربين رودريجو سيلفا سيكون ممثلاً بالجواد «فاخر» الذي يفترض أن يسير على نهج خيول الإسطبل في التألق، وينافس أيضاً الجواد الناضج «دولا ريشيا» والمهرة الصغيرة «كيه أفال»، بالإضافة إلى مهرين آخرين عمر ثلاث سنوات هما «كال مار روبون» و«الريان جراتوس».

وتتنافس في النزال الكبير في الشوط السابع، سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ 1700 متر) ستة جياد فقط، يتقدمها الجواد غير المهزوم في 10 مشاركات «روميلو» ورفيقه بالإسطبل «زولو» الذي لم يبارح المراكز الثلاثة الأولى في 20 مشاركة، وكلاهما بإشراف بطل مدربي الخيول العربية في تشيلي رودريجو سيلفا. ... المزيد
     
 

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