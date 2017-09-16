ليتو.. البصمة الأولى بـ «واقي الرأس»

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

ظهر الأرجنتيني سيبستيان ليتو لاعب فريق الإمارات بـ «واقي الرأس» أمام الظفرة في الجولة الأولى، ومنح فريقه إضافة هجومية كبيرة، بالتسديدات والمحاولات والتحركات والتسجيل، ونجح بعد 4 دقائق فقط من نزوله بدلاً من خالد عمبر في ربع الساعة الأخير من تسجيل التعادل.

لم يشارك ليتو في أي مباراة ودية مع «الصقور» خلال معسكر صربيا بسبب انضمامه متأخراً، وأشركه هاشيك أمام اتحاد كلباء في اللقاء الودي الذي أقيم بعد وصول فريق الإمارات من صربيا لمدة 45 دقيقة فقط، بينما كانت مشاركته نحو 60 دقيقة فقط أمام الشارقة ضمن الجولة الأولى بكأس الخليج العربي.

ويحظى اللاعب ليتو بالاهتمام والمتابعة من الطبيب الصربي زوران الذي يدرك جيداً طبيعة الإصابة «القديمة» للاعب، وهو ما يدفعه للاطمئنان إلى الحالة الصحية له في الحصص التدريبية والمباريات الودية والرسمية في إطار الجهود التي يقوم بها الكادر الطبي مع لاعبي الفريق.

وقصة «واقي الرأس» الذي ظهر به اللاعب ليتو الحاصل أيضاً على الجنسية الإيطالية أمام الظفرة، تعود بالأساس إلى إصابة قديمة تعرض لها اللاعب خلال مسيرته الاحترافية من دون أي تأثير على مردوده الفني في الملعب على نحو ما أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب قبل انضمامه رسمياً إلى صفوف الفريق في المعسكر الخارجي في صربيا قادماً من نادي باناثينايكوس اليوناني.