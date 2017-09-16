أحمد خليل: مصلحة الفريق أهم من «دكة البدلاء»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت مباراة الجزيرة وعجمان الظهور الأول لأحمد خليل الذي انتقل إلى «فخر أبوظبي» في صفقة أحدث دوياً على الساحة الرياضية خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادماً من الأهلي، وشارك خليل من على «دكة البدلاء» بدلاً من خلفان مبارك في الدقيقة 70، ليلعب 20 دقيقة فقط، خلال أول مواجهة رسمية له مع الجزيرة.

وأعتقد الجميع أن الهولندي تين كان سوف يستغل وجود الثنائي الهجومي للمنتخب، علي مبخوت وأحمد خليل كقوة هائلة، إلا أن الواقع عكس غير ذلك، وفضل تين كات اللعب بمهاجم واحد خلال المباراة.

وعقب اللقاء، أكد أحمد خليل أنه لا يهمه مطلقاً الجلوس على دكة البدلاء، لأن المهم عنده هو مصلحة الفريق، وتحقيق الفوز في جميع المواجهات.

وقال: جلوسي على «الدكة» قرار فني «بحت»، بيد الجهاز الفني، وكل ما يمكنني فعله، هو القتال في التدريبات، والسعي نحو الجاهزية التامة، لتنفيذ أي مهمة يتم تكليفي بها في أي وقت.