«ديكو البرتقالي» يحرم خصيف من «الشباك البيضاء»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حرم وليد خالد لاعب عجمان الشهير ب «ديكو»، علي خصيف حارس الجزيرة والمنتخب الوطني من مواصلة الطريق، نحو رقم جديد في نظافة الشباك، عندما نجح في هز شباك «فخر أبوظبي» في الدقيقة 62 من مباراة مساء أمس الأول، باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي. ولم ينجح خصيف في التصدي لانفراد لاعب «البرتقالي»، ليعلن عن هز الشباك الجزراوية التي ظلت صامدة ومحصنة لمدة 602 دقيقة، منذ الموسم الماضي. وحافظ حارس عرين حامل لقب دوري الخليج العربي على شباكه بيضاء في ست مباريات من الموسم الماضي، حيث كانت مباراة الأهلي هي الأخيرة التي شهدت هز شباك الجزيرة في الأسبوع العشرين من البطولة، فيما لم تنجح ست فرق في تسجيل أي أهداف، وهي العين ودبا الفجيرة والشباب وحتا والنصر والظفرة، وفاز بطل دوري الموسم الماضي في المواجهات الست، من دون أن يسكن مرماه أي أهداف.

وواصل «فخر أبوظبي» تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي، بعد الانتصار على عجمان بهدفين مقابل هدف، والتفوق في 6 مواجهات من الموسم الماضي

وحقق الجزيرة أرقاماً متميزة عدة في هذا اللقاء، أبرزها التسجيل المتواصل للقاء الثامن عشر على التوالي، وكذلك تسجيل علي مبخوت هدفه الـ 101 وتربعه على قمة هدافي الدوري التاريخيين، بمشاركة الغاني أسامواه جيان لاعب العين والأهلي السابق، الذي سجل 101 هدف أيضاً خلال مسيرته بدوري الخليج العربي. وتبقى لمبخوت فرصة تاريخية لتسجيل رقم جديد، حيث لا يزال أمامه مشوار طويل، ويتمتع بقدرة كبيرة على التسجيل، وحصل لاعب «فخر أبوظبي» على هداف الدوري في الموسم الماضي، برصيد 33 هدفاً، وصنع معه رقماً جديداً، بكونه أعلى رصيد لهداف مواطن في موسم واحد. من جهته، أكد أحمد سعيد المشرف على فريق الجزيرة، أن المهم في البدايات دائماً هو الفوز، بصرف النظر عن الأداء، مشيراً إلى أن العرض لم يكن مقنعاً للجميع، إلا أن هناك أسباباً عدة وراء ذلك، أبرزها وجود صفقات جديدة، تحتاج إلى وقت، من أجل التأقلم والانسجام مع الفريق، وشدد على أن أهم ما حدث في المباراة، هو حصد النقاط الثلاث، خاصة أن الفوز يعد دافعاً نحو مواصلة المسيرة الناجحة.

وشدد أحمد سعيد، على أن الهولندي تين كات المدير الفني للفريق، قادر على إصلاح الأخطاء التي وقعت في مباراة عجمان، خاصة من الناحية الدفاعية، كما أنه يستطيع عمل «توليفة» متميزة من اللاعبين في المستقبل، خاصة أن الصفقات الجديدة من العيار الثقيل بشهادة الجميع، وكل لاعب يملك قدرات فنية هائلة سوف تخدم الفريق.