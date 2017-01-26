منتخبنا يخوض تحدي «العربية» بـ25 رامياً

الكويت (الاتحاد)

يشارك منتخبنا الوطني للرماية في البطولة العربية الثالثة عشرة، والتي يحتضنها ميادين المجمع الأولمبي للرماية بالكويت، والتي تنطلق غداً وتختتم الخميس المقبل.

ويشارك منتخبنا ببعثة تضم 35 فرداً بينهم 25 رامياً ورامية يشارك 15 منهم في رماية الأطباق و10 في البندقية والمسدس ضغط الهواء إلى جانب 10 إداريين.

وكان منتخب الأطباق «التراب» وصل إلى الكويت وباشر تدريباته أمس فيما سيلحق به منتخبي الدبل تراب والإسكيت كما وصل رماة المسدس والبندقية ضغط الهواء.

ويترأس البعثة عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي الأمين العام للاتحاد الذي سيمثلنا في اجتماعات الاتحادين العربي والآسيوي اللذين سيعقدان اجتماعاتهما على هامش البطولة اليوم وغداً.

ويضم الوفد الإداري لمنتخبنا هند إبراهيم الحوسني ولؤي حسن أحمد النعيم وطلال أحمد رشيد هندي وعلي نومه الكتبي وبرافق البعثة 4 مدربين هم ماركو كونتي ورافييل ومعمر محمود علاف وحسن محسن موسوي.

وسيمثلنا في مسابقة الأطباق من الأبراج «الإسكيت» محمد حسين أحمد وسيف خليفة بن فطيس وخالد الظريف وسعيد الظريف وفي الدبل تراب الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم وسيف مانع الشامسي وخالد سعيد الكعبي ويحيى سهيل المهيري وأحمد عبدالله ضاحي وفي التراب وليد العرياني وأحمد يحيى الحمادي ومشعل إبراهيم البناي وعبدالله مراد وحمد مجرن الكندي، وفي البندقية والمسدس سالم محمد النقبي وأحمد حسن الحفيتي وأمين مثنى طاهر وسالم محمد الطنيجي ومحمد حسين الشامسي وحميد عبدالله آل علي وعثمان عبدالله البلوشي وإبراهيم خليل إبراهيم ولطيفة يعقوب المازمي ووفاء خميس العريمي.

وأعرب عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي عن سعادته بمشاركة منتخبنا في البطولة العربية، متمنياً أن يكون عام الخير خيراً على رماية الإمارات، وأن يستهل منتخبنا أول مشاركاته في العام الجديد ويحقق المزيد من الإنجازات كما تعودنا من رماتنا.

ويحضر الزعابي اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، كما سيحضر اجتماع الاتحاد العربي، والذي سيشهد الاطلاع على بيان متابعة قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها السابق وعرض تقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال الفترة الماضية وعرض التقرير المالي والإداري والحساب الختامي، كما سيتم استعراض المقترحات المقدمة من الاتحادات الوطنية واعتماد خطة العمل في الفترة المقبلة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بعد إنهاء مدة عضويتهم.