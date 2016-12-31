إبراهيم نصر الله يحاكم توحّش الإنسان

محمد عريقات (عمّان)
تدور أحداث الرواية الجديدة للشاعر والروائي إبراهيم نصر الله في زمن لم يعد فيه الإنسان قادرًا على التمييز ما إذا كان الإنسان الذي يقف مقابله هو شبيهه أم قاتله، وفي روايته الموسومة بـ «حرب الكلب الثانية» الصادرة مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت، يفاجئ إبراهيم نصر الله قراءه، بتجدد مستمر، وقدرة على استحضار المستقبل من قلب الظلام، من خلال شخصيات تتحرك في طبيعة منتهكة، ونور أقل، وهواء قليل يبدو فيه التقاط الأنفاس مهمة مستحيلة.
تتأمل الرواية نزوع التوحش في القلب البشري ضد كل ما يحيط به، واستبطان بصير لقدرة البشر على إبادة بعضهم بعضا بسبب اختلافهم، وإبادة بعضهم بعضا بسبب تشابههم، عبر كوميديا سوداء حارقة، ورصد فنتازيّ لعالم بلا أبواب نجاة. رواية إنسانية رحبة، عن أزمنة ضيقة، وعن تاريخ العنف، لا تحذرنا من المستقبل فقط، بقدر ما تحذرنا من الماضي وأحداثه، الماضي الذي هو حاضرنا وغدنا.
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بقيت الإشارة إلى أن الرواية تقع في 340 صفحة من القطع المتوسط وهي السادسة في مشروع نصر الله الروائي: «شرفات».