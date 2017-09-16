تطبيق ضريبة «الخطيئة» في تايلاند

بانكوك (د ب أ)

دخلت ما يطلق عليها «ضريبة الخطيئة» على السجائر والمشروبات الكحولية في تايلاند حيز التنفيذ أمس، وسط نقص في هذه المنتجات كنتيجة ظاهرية على تحذير الحكومة فيما يتعلق بتخزينها. وسينتج عن الضريبة زيادة في الأسعار لما يصل إلى 40% على السجائر، وما يصل إلى 20 % على المشروبات الكحولية، وهذا يتوقف على محتواها من الكحول.

وتقول الحكومة إن الإجراء سيشجع المستهلكين على تناول المشروبات ذات محتوى كحولي أقل. ويقول منتقدو الضريبة إنها ستشجع الشعب على احتساء مواد جرى تخميرها على نحو غير قانوني. ومرر مجلس الوزراء الضريبة الجديدة الشهر الماضي. وستشمل أيضا الممتلكات الفخمة مثل السيارات والعطور ورسوم دخول النوادي الليلية.