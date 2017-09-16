«راين إير» الأيرلندية تلغي ألفي رحلة حتى نهاية أكتوبر

لندن (أ ف ب)

أعلنت شركة «راين إير» الأيرلندية للرحلات الجوية إلغاء بين 40 و50 رحلة في اليوم ولمدة ستة أسابيع حتى نهاية أكتوبر المقبل، أي بين 1680 و2100 رحلة، وذلك من أجل تحسين دقتها في المواعيد ما أثار غضب زبائنها.

وأوضح روبن كيلي، مسؤول الإعلام في الشركة في بيان: «بإلغائنا أقل من 2% من رحلاتنا في الأسابيع الستة المقبلة حتى بدء العمل بدوام الشتاء في مطلع نوفمبر، سيتسنى لنا العودة إلى الدقة في المواعيد على مستوى هدفنا السنوي وهو 90%».

وتابعت الشركة التي تؤمن رحلات مخفضة الكلفة أن معدل الدقة «تراجع إلى ما دون 80% في الأسبوعين الأولين من سبتمبر الجاري خصوصاً بسبب التأخير الناجم عن الازدحام والإضرابات والأحوال الجوية غير المؤاتية وضرورة احترام إجازات الطيارين وطواقم المضيفين.

وشدد كيلي: «نعتذر بشدة من العدد الضئيل من الزبائن الذين سيتأثرون بعملية الإلغاء وسنبذل جهدنا من أجل تأمين رحلة بديلة أو إعادة تسديد الكلفة بالكامل». إلا أن الاعتذارات لم تكن كافية وعبر عدد كبير من زبائن الشركة عن غضبهم مساء الجمعة على تويتر وأشار أحدهم إلى «العار الكبير» لأن الشركة أعلنت إلغاء الرحلات في اللحظة الأخيرة.

وأورد الموقع الإلكتروني لمطار دبلن أنه تم إلغاء رحلتين من تور (فرنسا) ونيوكاسل (بريطانيا) الجمعة الماضية، بالإضافة إلى رحلات أخرى أمس متوجهة إلى باريس ومدريد وأمستردام خصوصاً.