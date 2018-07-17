دورات تدريبية لموهوبي الجولف

دبي (الاتحاد)

تقدم مدرسة باتش هارمون للجولف في مدينة دبي الرياضية فرصة لنجوم المستقبل في اللعبة لتطوير مهاراتهم والارتقاء بها إلى مستوى احترافي من خلال إطلاق دورتين تدريبيتين متميزتين، وذلك عبر برنامجين تحت إشراف فريق الخبراء في المدرسة لرعاية اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم من 13 إلى 19 سنة، وتطوير أدائهم، ليتمكنوا من الحصول على منحة جولف في أفضل الكليات في أميركا.

ويبدأ البرنامج الأول 16 سبتمبر، فيما ينطلق الثاني أول أكتوبر، وسيجري تنفيذ البرنامجين في نادي إلس للجولف حيث تتاح الفرصة للاعبين لاستخدام المرافق الموجودة فيه، وضمن البرنامجين، سيتولى جاستين بارسونز، مدير البرامج في المدرسة تدريب الطلاب خلال حصص أسبوعية.

وقال جيمي ماكونيل، المدرب المحترف في المدرسة: ليس من السهل بالنسبة للاعبي الجولف الموهوبين الانتقال من مرحلة الهواية إلى المستوى الأعلى.