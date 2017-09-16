الصين تجري محادثات تجارية في أميركا الوسطى

سان خوسيه (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أهمية بناء علاقات تجارة واستثمار مع أميركا الوسطى، وذلك خلال محطة له الجمعة في كوستاريكا.

وقال وانغ، للصحافيين خلال التوقيع على مذكرة تعاون مع نظيره مانويل غونزاليس بحضور رئيس كوستاريكا لويس غييرمو سوليس «بيننا عشر سنوات من التعاون الجيد».

وتزامنت محادثات وانغ مع غونزاليس وسوليس مع اجتماع لمجلس الأمن أدان فيه إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستيا فوق اليابان. والصين هي الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية. وإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية قال غونزاليس إن المحادثات شملت «مراجعة سريعة للوضع في شبه الجزيرة الكورية» دون أي تفاصيل.

ويزور وزير الخارجية الصيني كوستاريكا وبنما في طريقه إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويلقي خطابه الخميس المقبل. وترتبط الصين بعلاقات استثمار قوية مع كوستاريكا، حيث قامت ببناء العديد من المشاريع الكبيرة.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز تلك العلاقات بتطوير أكبر للبنية التحتية في كوستاريكا، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري والثقافي والتعليمي والسياحي، والتعاون في مجال الطاقة النظيفة.