إفلاس «اير برلين» يزيد مخاوف الألمان من ارتفاع التذاكر

برلين (د ب أ)

أشارت تقديرات رابطة سفر رجال الأعمال في ألمانيا، إلى أن أثر إفلاس شركة اير برلين الألمانية للطيران صار ملحوظا، في الوقت الراهن، في أسعار التذاكر.

وفي تصريحات لصحيفتي (شتوتجارتر تسايتونج) و(شتوتجارتر ناخريشتن) الألمانيتين الصادرتين أمس، قال رالف رتيج، نائب رئيس الرابطة:» تلقينا ردودا من الشركات الأعضاء لدينا تفيد بوجود اتجاه الآن لرفع الأسعار». وأوضحت الرابطة أن الشركات سيتعين عليها دفع أموال أكثر، في حال رغبت في تجنب سفر موظفيها على متن «اير برلين»، والتفاوض مع «لوفتهانزا» على سبيل المثال، لكن الرابطة لم تقدر الزيادات بالأرقام.

وكان المركز الألماني للطيران والفضاء، حذر، مباشرة بعد تقديم ثاني أكبر شركة طيران ألمانية طلبا لإشهار إفلاسها، من حدوث احتكار من قبل «لوفتهانزا»، رائدة شركات الطيران الألمانية، لرحلات بعينها.

وثمة فرص جيدة لـ «لوفتهانزا» في معركة الاستحواذ على «اير برلين». ولفت المركز إلى أن حصة استحواذ «لوفتهانزا» على السوق الألمانية في مجال الرحلات الداخلية بلغت في الوقت الراهن نحو، 72% وبلغت حصتها في مجال الرحلات الأوروبية من المطارات الألمانية 36%. يذكر أن «اير برلين» تقدمت بطلب الشهر الماضي لإشهار إفلاسها بعدما وقف المساعدات المالية للشركة الألمانية نظرا لاستمرارها في تسجيل خسائر.